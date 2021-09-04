"Загоряння помітили на репетиції": подробиці пожежі в костелі Святого Миколая в Києві (відео)

В результаті пожежі унікальний орган не згорів, але отримав серйозні пошкодження. Відомо, що за костел давно точиться жорстка боротьба між римсько-католицькою церквою і Національним будинком органної та камерної музики.

Увечері 3 вересня горів костел святого Миколая в Києві. Про пожежу повідомив мер столиці Віталій Кличко в Facebook.

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Пожежа в Києві: що постраждало в результаті вогню в Костелі

В результаті пожежі унікальний орган не згорів, але отримав серйозні пошкодження. Відомо, що за костел давно точиться жорстка боротьба між римсько-католицькою церквою і Національним будинком органної та камерної музики. З 1980 року в костелі почали давати концерти. Але між церквою і музикантами існують конфлікти через приміщення.

За інформацією державної служби надзвичайних ситуацій, вогнем пошкоджено орган і внутрішнє оздоблення Костелу. У залі також впала люстра. Обійшлося без жертв і постраждалих.

[ + – ] Люстра впала через пожежу Фото: прес-служба ДСНС

Реакція церкви на пожежу в костелі Св. Миколая

Отець Вишковський ОМІ, який завідує приходом костелу заявив, що пожежа — це знак того, що потрібно повернути костел вірянинам.

"Чи можемо зробити тільки один висновок. Влада нарешті повернути храм віруючим! Відомо, що цей орган був свого роду "кісткою в горлі" в справі повернення нашої святині, хоч ми неодноразово підкреслювали, що не виступаємо проти проведення концертів органної музики після повернення храму віруючим ... Шкода, що чиновники наголошують, щоб не красти, а самі крадуть, тому що не віддавати віруючим їх храм — це крадіжка ", — стверджує отець.

Єпископ Римо-католицької церкви Віталій Кривицький після повернення з місця пожежі розповів, що серед всього постраждав тільки концертний орган.

"Серед знищень — тільки концертний орган, який згорів дотла і одна люстра, яка впала на сходах пресвітерія. Саме орган став епіцентром пожежі (коротке замикання під час репетиції). Пожежа на ньому і зупинився. Подяка за це Всемогутньому Богу і рятувальникам ДСНС!", — пише єпископ.

Фото: Скриншот

Реакція влади і урбаністів на пожежу в Києві

Глава ради з урбаністики Києва Віталій Селик в Facebook написав, що чехословацький орган компанії "Rieger-Kloss" не згорів, але пошкоджений. Одна з частин труб музичного інструменту впала. Горіли інженерні мережі, що забезпечують роботу органу.

"Задимлення помітили музиканти під час репетиції. Дзвінок на 101 надійшов о 21:49. О 22:45 пожежу було локалізовано", — пише Селик.

[ + – ] Пост Віталія Селика Фото: скриншот из Facebook

У Мінкультури розповіли, що загоряння виникло під час репетиції, а площа пожежі склала 80 квадратних метрів.

"З'ясовуємо ступінь пошкодження органу. На місці працює поліція для з'ясування причин загоряння", — вказується в публікації.

Фото: Міністерство культури

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, опорні конструкції перекриття в Костелі Святого Миколая не постраждали.

"Конструкції костелу нічого не загрожує. Попередній висновок, що причиною загоряння було коротке замикання в органі, тому що загоряння було під час репетиції, яка проводилася після 21:00", — заявив міністр.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що кілька місяців тому мали розпочатися реставраційні роботи, але тендер був заблокований.

"Зараз очевидно, що потрібно встановлювати обсяги збитків і починати вже не реставраційні роботи, а протиаварійні", — заявив Ткаченко.

Однак обидва міністри висловили впевненість, що костел буде повністю відновлений.

Урбаніст Семен Широчин пише, що пожежа може бути навмисним підпалом через те, що костел не вписується в тенденцію забудови столиці.

"Тут є місце БЦ Торонто і ЖК Метрополь, ЖК Монреаль і ЖК Стенфорд, ЖК Тетріс хол і ЖК Челсі тауер, А136 і Трініті, і нескінченні бульвари фонтанів і французьких кварталів з жалюгідними подобами Ейфелевих веж. Костелу, як домінанту цього простору, місця не залишилося. З одного боку він впритул задавлений БЦ "Капітал", перспективу навпаки з'їв БЦ "Торонто". Все навколо забудовується і забудовується, кожну ділянку землі має бути забудовано. Костел в цьому всьому зайвий", — пише блогер.

Фото: скриншот из Facebook

Чим унікальний орган в костелі Св. Миколая

Орган був спеціально створений в компанії Rieger-Kloss в місті Крнов, Чехія (раніше Чехословаччина). Орган складається з 3945 труб різного діаметру і довжиною від 13 міліметрів до 6 метрів. Вони зроблені з металу і з червоного і чорного сортів дерева. Його унікальність полягає в тому, що він розташований не на хорах, а у вівтарній частині собору, яку перетворили в сцену.

[ + – ] Органний зал в костелі Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, в Києві горів Костел Святого Миколая, на місці працювали рятувальники.