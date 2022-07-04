Костел святого Миколая в Києві передадуть римо-католицькій громаді до кінця 2023 року

За інформацією Міністерства культури України, терміни передачі костелу зрушили через дію воєнного стану в країні. Наразі відомство опрацьовує охоронний договір на будівлю та шукає нові приміщення для Будинку органної музики.

Костел святого Миколая в Києві мають передати римо-католицькій громаді до кінця 2023 року. Про це пише агентство УНН із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) України.

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Як розповіли у відомстві, зараз опрацьовується охоронний договір на будівлю. Весь процес йде повільно через низку нормативно-правових актів, що діють у країні. Одним із таких є указ президента України від 1995 року, який забороняє органам виконавчої влади передавати іншим організаціям закріплене за національними установами державне майно.

Як уточнюється, зараз культова споруда знаходиться на балансі Національного дому органної та камерної музики України. Відповідно до закону "Про культуру" та постанови Кабміну "Про умови передачі пам'яток архітектури релігійним організаціям", для Будинку музики зобов'язані знайти інше рівнозначне приміщення.

Крім того, процедура передачі костелу громаді ускладнилася через дію воєнного стану в Україні.

"Воєнний стан є об'єктивною причиною, яка ускладнює швидке розв'язання зазначеного питання", — коментують у відомстві. А проте, МКІП вже підготувало необхідні законодавчі зміни, що дозволяють розпочати процедуру передачі.

1 червня на Facebook-сторінці парафії костелу св. Миколи з'явилася інформація, що культову споруду вже передали до релігійної громади Римо-католицької церкви. Однак пізніше МКІП виступило зі спростуванням: у міністерстві наголосили, що все ще ведуть пошуки репетиційних залів та приміщень для концертів Національного дому музики.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року повідомлялося, що між релігійною громадою та МКІП існує домовленість про передачу приміщень костелу св. Миколи 1 червня 2022 року. Так, Мінкультури зобов'язалося підготувати до цього терміну всю необхідну документацію для укладання договору передачі культової споруди.