Київський костел св. Миколая було передано релігійній громаді Католицької Церкви (фото)

Католики-віряни вважають, що поверненням костелу до лона Римо-Католицької Церкви було відновлено історичну справедливість.

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Костел святого Миколая у Києві 1 червня було передано релігійній громаді Римо-Католицької Церкви. З цього приводу відбулося урочисте богослужіння, у якому взяли участь представники Ватикану, Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій (ВРЦіРО), а також ієрархи ПЦУ, УГКЦ та інші. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці приходу костелу св. Миколая.

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"Перше червня стало визначальною датою в багатостраждальній історії приходу святого Миколая — цього дня нарешті, завдяки зусиллям багатьох вірян було відновлено історичну справедливість, і християнська святиня повернулася в лоно Церкви", — повідомляють парафіяни.

Із урочистим словом з нагоди повернення костелу під юрисдикцію Ватикану виступив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який запевнив усіх присутніх, що відтепер у костелі будуть звучати молитви до Бога.

Також повідомляється, що повернення храму вірянам стало можливим завдяки ухваленим рішенням владних інституцій, закріплених Меморандумом і укладених між владою та приходом. А саме, Мінкультури підготувало всю необхідну документацію для передачі костелу, а релігійна громада у свою чергу взяла на себе обов'язок відновлення, реставрації та збереження пошкодженої святині як пам'ятника культури відповідно до кращих міжнародних і вітчизняних стандартів.

"Міністерство культури та інформаційної політики щодо виконання взятих зобов'язань найближчим часом має завершити підготовку відповідних документів", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року стало відомо, що Мінкультури готувало документи про передачу приміщення костелу св. Миколая в Києві релігійній громаді Римо-Католицької Церкви. У зв'язку з цим Будинок органної та камерної музики України змушений буде знайти собі нове приміщення.

У костелі св. Миколая 3 вересня 2021 року сталася масштабна пожежа — постраждала задня частина будівлі. Як повідомив юрист Масі Найєм у своєму Facebook, на протиаварійні роботи має бути витрачено 21 909 840 грн, проте компанія "Укрспецреставрація" погодилася зробити це за меншу суму — 19 378 371 грн.