Киевский костел св. Николая был передан религиозной общине Католической Церкви (фото)

Верующие католики считают, что возвращением костела в лоно Римско-Католической Церкви была восстановлена историческая справедливость.

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Костел святого Николая в Киеве 1 июня был передан религиозной общине Римско-Католической Церкви. По этому поводу состоялось торжественное богослужение, в котором взяли участие представители Ватикана, Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций (ВСЦРиО), а также иерархи ПЦУ, УГКЦ и другие. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице прихода костела св. Николая.

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"Первое июня стало определяющей датой в многострадальной истории прихода святого Николая – в этот день, наконец, благодаря усилиям многих верующих была восстановлена ​​историческая справедливость и христианская святыня вернулась в лоно Церкви", — сообщают прихожане.

С торжественным словом по случаю возвращения костела под юрисдикцию Ватикана выступил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который уверил всех присутствующих, что отныне в костеле будут звучать молитвы к Богу.

Также сообщается, что возвращения храма верующим стало возможным благодаря принятым решениям властных институций, закрепленных Меморандумом и заключенными между властью и приходом. А именно, Минкультуры подготовило всю необходимую документацию для передачи костела, а религиозная община в свою очередь приняла на себя обязанность по восстановлению, реставрации и сохранению поврежденной святыни, как памятника культуры в соответствии с лучшими международными и отечественными стандартами.

"Министерство культуры и информационной политики во исполнение взятых обязательств в ближайшее время должно завершить подготовку соответствующих документов", — отмечено в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2021 стало известно, что Минкультуры готовило документы о передачи помещения костела св. Николая в Киеве религиозной общине Римско-Католической Церкви. В связи с этим Дом органной и камерной музыки Украины вынужден будет найти себе новое помещение.

В костеле св. Николая 3 сентября 2021 года произошел масштабный пожар — пострадала задняя часть здания. Как сообщил юрист Маси Найем в своем Facebook, на противоаварийные работы должно быть потрачено 21 909 840 грн, однако компания "Укрспецреставрация" согласилась сделать это за меньшую сумму — 19 378 371 грн.