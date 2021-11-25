Горевший костел Святого Николая хотят частично восстановить к Новому году

Изначально на противоаварийные работы планировалось потратить почти 22 миллиона гривен, однако подрядчик согласился сделать их за меньшую сумму.

Рабочая группа по восстановлению пострадавшего от пожара киевского костела Святого Николая нашла подрядчика, который согласился провести все необходимые противоаварийные работы в храме до 31 декабря. Об этом в своем Facebook сообщил юрист Маси Найем, который задействован в контроле за распределением средств, собранных для восстановления исторического памятника.

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По словам Найема, подрядчиком выступит ООО "Укрспецреставрация". При этом изначально рабочая группа планировала, что на противоаварийные работы будет потрачен 21 909 840 грн, однако компания согласилась сделать это за меньшую сумму — 19 378 371 грн.

"Вся сумма подрядчику будет уплачена из денег благотворителей", — добавил юрист.

[ + – ] Пост Найема о сроках проведения противоаварийных работ в костеле

Напомним, пожар в костеле Святого Николая в Киеве произошел вечером 3 сентября. Причиной стало короткое замыкание в органе. После пожара в костеле Святого Николая, украинский бизнес выделил деньги на его восстановление.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что процесс восстановления разделен на три этапа: противоаварийные работы, работы, касающиеся органа и реставрация фасада.

Также сообщалось, что костел Святого Николая в Киеве передадут религиозной общине Римско-Католической Церкви 1 июня 2022 года. До пожара Дом органной и камерной музыки Украины пользовался костелом совместно с религиозной общиной, однако в следующем году он будет вынужден будет найти себе новое помещение.

Ранее Фокус писал о том, как Киев остался без площадки для концертов органной музыки.