Двойная жизнь костела. Как Киев остался без площадки для концертов органной музыки

Пожар в киевском костеле "перезапустил" переговоры о передаче храма римо-католическому приходу св. Николая. Теперь столичная громада обеспокоена тем, что реституция лишит город единственной площадки для проведения концертов органной музыки. Что об этом думает настоятель прихода, где сегодня выступают музыканты Национального дома органной музыки и как аналогичную проблему решили в Харькове, разбирался Фокус.

"Сгорел только орган. Ни алтарь, ни Святые дары не пострадали. Это такой особенный знак от Бога, который добивается своего места. Очередной знак!" — так сразу после пожара 3 сентября в киевском костеле Святого Николая прокомментировал случившееся отец Павел Вишковский, настоятель Делегатуры миссионеров облатов Непорочной Марии.

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[ + – ] "Сгорел только орган. Ни алтарь, ни Святые дары не пострадали. Это такой особенный знак!"

Был пожар знаком или нет, но он действительно ускорил процесс возвращения костела в пользование римо-католического прихода св. Николая, чего священнослужители добиваются уже много лет. В начале ноября Министерство культуры Украины даже определилось с датой передачи храма: это должно произойти 1 июня 2022 года. До этого момента в здании должны полностью завершить противоаварийные работы, а также власть обязуется найти альтернативное помещение для Национального дома органной и камерной музыки, который на сегодняшний день как раз и является балансодержателем костела.

[ + – ] Сейчас Дом органной и камерной музыки ищет другие площадки для проведения концертов Фото: УНИАН

Именно история с Домом органной музыки долгие годы являлась камнем преткновения, мешающим вернуть храм религиозной общине. Да и сейчас возможное выселение музыкантов вызывает критику у части киевской громады, полагающей, что из-за этого столица останется без концертов органной музыки. В чем же причина конфликта, и как его разрешить безболезненно для всех?

На птичьих правах. Как приход св. Николая и Дом органной музыки жили на одной территории

"Кто лучше всего позаботится о вашем доме? Только вы сами! Точно так же и с храмом. Он был построен нашим приходом, но пришла советская власть, выгнала людей и отправила священника в концлагерь. Мы не продавали храм государству, не передавали его по собственной воле, костел забрали силой и эксплуатируют его в течение 80 лет", — рассказывает отец Виталий Подолян, настоятель прихода св. Николая в Киеве. Он настаивает, что даже формулировка "передать костел" некорректная, ведь речь идет о законном возвращении имущества.

"Мы же не просим отдать нам Дом с химерами, к примеру, или какое-то другое здание, а лишь вернуть наше", — подчеркивает он.

Возможно, процесс передачи прошел бы быстрее и незаметнее для всех, если бы не Дом органной музыки, который размещается здесь с 1978 года. Он определен как балансодержатель здания храма, так что многие годы культовое и государственное учреждения сосуществуют вместе. Тем не менее, до сих пор приход находится в храме практически на птичьих правах. И хотя конфликтов между музыкантами и священниками за это время не было, делить костел между собой им было совсем не просто, говорит настоятель. Согласно договору пользования, храм в распоряжении прихода находился по воскресеньям и 50 дней на протяжении года. Но случалось и такое, что заранее было тяжело рассчитать все дни литургий, поэтому священники не успевали зарезервировать помещение для службы.

"Приходилось как-то искать выход из таких ситуаций", — добавляет отец Виталий.

[ + – ] Конфликтов между музыкантами и священниками за все время не было Фото: УНИАН

Храм разрушается уже давно, и религиозная община обещала найти меценатов и отреставрировать здание, как только его передадут ей в собственность.

"Заняться этим раньше мы не могли, — говорит настоятель. — У нас даже ключей от костела нет. Нам открывали двери, чтобы впустить нас, и закрывали, когда мы уходили".

Будущее музыки. Где теперь слушать орган киевлянам?

В 2019 году, когда обрушилась часть фасада костела, Минкульт обратился в Кабмин с просьбой поручить Киевской госгорадминистрации найти в столице площадку для строительства комплекса "Дом музыки", куда должен был переехать Дом органной музыки. Никакого подходящего варианта не нашлось. После пожара, в котором был уничтожен орган фирмы "Rieger-Kloss", изготовленный в Чехии и установленный в храме в 1932 году, переговоры по возвращению костела все же сдвинулись с мертвой точки. Однако главная проблема остается: альтернативного помещения для музыкантов до сих пор нет.

[ + – ] Не исключено, что даже после возвращения костела приходу музыканты смогут остаться там для концертной деятельности Фото: УНИАН

Как рассказывает Фокусу Татьяна Стахурская, генеральный директор Национального дома органной и камерной музыки, за это время рассматривался лишь один вариант — рядом с бывшей фабрикой "Киянка" (возле метро Васильковская, Голосеевский район).

Стахурская убеждена, что до июня 2022 года Дом музыки в Киеве не создадут: "Это априори невозможно. Кроме того, что нужна площадка для этого, необходимо разработать проектно-сметную документацию, на это понадобится очень много времени и средств".

Отец Виталий не исключает возможности того, что даже после возвращения костела приходу музыканты смогут остаться там для концертной деятельности.

"Конечно, культовое сооружение предусматривает моральность, — подчеркивает настоятель, вспоминая прошлогоднюю историю с попыткой провести в храме показ моды. Такое мероприятие, по его словам, идет полностью вразрез с христианской традицией. — Но если это концерты органной музыки, то почему нет? Такое часто практикуется в Европе".

[ + – ] Пожар в костеле Святого Николая [ + – ] Пожар в костеле Святого Николая [ + – ] Пожар в костеле Святого Николая

Впрочем, такой вариант возможен лишь после того, как в костеле снова появится орган, а прежде чем устанавливать новый инструмент, здесь должны полностью завершить противоаварийные работы. Однако Стахурская сомневается, что орган, который в будущем установят в храме, будет концертным, к тому же его разместят уже в другом месте — на хорах, как и положено в костеле. Да и после возвращения его приходу, храм все же снова станет в первую очередь культовым сооружением, а не концертной площадкой, даже если там разрешат проводить выступления время от времени.

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Сейчас Дом органной и камерной музыки ищет другие площадки для проведения концертов. В ноябре певцы и музыканты коллектива выступают в Андреевской церкви, Доме ученых и Колонном зале Национальной филармонии Украины.

"Наши органисты сейчас заняты гастрольной деятельностью — ездят с выступлениями по стране, — говорит Стахурская.

В ближайшие годы концертного зала в Киеве не появится — и это не устраивает музыкантов и зрителей.

"Без сомнения, в городе должен быть отдельный многофункциональный концертный зал, где сможет существовать и Национальный симфонический оркестр, у которого сейчас тоже нет своего помещения, и Национальный духовой оркестр", — подчеркивает гендиректор Дома органной музыки. Тем не менее, ни город, ни Министерство культуры, ни в целом правительство пока не в состоянии сделать это. Что удивительно, ведь в Украине уже есть опыт разрешения аналогичной проблемы, который Киев мог бы перенять.

Позитивный пример. Как появился органный зал в Харькове

В 1986 году в Успенском православном соборе Харькова открылся Дом органной и камерной музыки: здесь установили инструмент на 3,5 тыс. труб чехословацкой фирмы Rieger-Kloss. В начале 90-х УПЦ МП получила разрешение проводить в соборе богослужения, и долгие годы, как и в случае с костелом св. Николая, музыканты делили помещение со священниками.

"Мы никогда не вступали в конфронтацию с религиозной общиной, но наше присутствие в храме явно не приветствовалось, на нас всегда поглядывали неодобрительно", — вспоминает Станислав Калинин, органист и солист Харьковской областной филармонии, в 2006-2008 гг. бывший художественным руководителем Дома органной и камерной музыки Харькова.

Калинин полностью поддерживает возвращение культовых сооружений их законным собственникам — приходам, однако совместное сосуществование в одном пространстве считает непростой задачей. Музыкантам и священникам приходилось четко договариваться между собой, как совмещать концерты и службу.

[ + – ] Национальный дом органной и камерной музыки после пожара в костеле стал бездомным Фото: УНИАН

Параллельно с процессом передачи Успенского собора в полную собственность епархии в Харькове начали масштабную реконструкцию здания филармонии, построив здесь с нуля Органный зал на 500 мест. Специального для него купили инструмент немецкой фирмы Alexander Schuke стоимостью 1,2 млн евро.

"В итоге Харьков стал единственным городом Украины, который за все 30 лет независимости смог самостоятельно построить новый концертный зал и установить новый орган", — подчеркивает Калинин.

Орган в Успенском соборе звучал буквально до последнего дня — пока в 2016 году не заработал Органный зал филармонии.

"Строительство шло очень долго [реконструкция филармонии началась в 2006 году], и все это время епархия с терпением относилась к нашему присутствию в храме, нас не пытались оттуда выселить или прекратить нашу концертную деятельность", — отмечает музыкант.

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Комментируя ситуацию в Киеве, Калинин подтверждает, что самое верное решение в такой ситуации — это строительство нового пространства для Дома органной музыки.

"И этим надо заниматься уже сейчас, а не тогда, когда костел вернут приходу, — подчеркивает он. — После того, как у здания появится новый собственник, судьба органного зала уже мало кого будет интересовать".