Практически по Оруэллу. Как в Китае пропал один из лучших пианистов мира
"В Китае есть пианист Ли Юнди. Лауреат Конкурса пианистов имени Шопена, считается одним из самых лучших пианистов мира, даже заслужил прозвище "принц пианино". На днях товарища Ли задержали во время съема проститутки и начался скандал". Мнение.
В Китае есть пианист Ли Юнди. Лауреат Конкурса пианистов имени Шопена, считается одним из самых лучших пианистов мира, даже заслужил прозвище "принц пианино". В Китае у него своя школа, признание, рекламные контракты с известными брендами дорогих часов и машин. Были. На днях товарища Ли задержали во время съема проститутки и начался скандал.
Что для меня удивительно, так как в Китае проституция, это освященная тысячелетиями традиция. В прямом смысле выражения, считается какой-то там частью культуры. Ну как в Японии гейши. Есть даже целые исследования с классификацией местных проституток — от барачных девок (обслуживают бараки с лесорубами, шахтерами и вахтовиками) до вип-эскорта, который тебе в перерыве сыграет Шопена на пианино и на пяти языках мира без акцента выдаст комментарии.
В Шанхае, где я был семь лет назад, сутенерами и их проститутками забита вся набережная. Хочешь, подгонят экзотику — русских, украинок, кореянок, японку. Везде массажные салоны. Видимо, что-то за семь лет в стране изменилось.
Ли Юнди не то, чтобы просто поймали и впаяли штраф в 782 доллара. Хотя, казалось бы. Как любит говорить мой приятель, то что любит девушек, а не парней, уже большое достижение в наше сложное время.
Но в ЦК партии моего приятеля не услышали. Итог — Ли бы лишен членства в Ассоциации китайских музыкантов, из-за "крайне негативного социального воздействия".
Далее, как пишут, из китайских интернет-архивов музыкальных программ удаляют выпуски с его участием. Некоторые оставили, но лицо его замыли.
Параллельно снимают его портреты (видимо, в музыкальных школах и рекламе), его музыкальная школа ликвидирована, странички пианиста в китайской соцсети исчезли.
Местные и работающие в Китае иностранные бренды разорвали с ним контракты. Речь о Toyota, Great Wall Motors, Rolex и Tom Ford.
У Оруэлла это называлось — человека стерли. Как и не было его.
Журналисты пишут, что у дела может быть политическая подоплека. Может, пианист поругивал товарища Си или топил за независимый Тайвань. Кто знает…