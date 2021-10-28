Практически по Оруэллу. Как в Китае пропал один из лучших пианистов мира

В Китае есть пианист Ли Юнди. Лауреат Конкурса пианистов имени Шопена, считается одним из самых лучших пианистов мира, даже заслужил прозвище "принц пианино". В Китае у него своя школа, признание, рекламные контракты с известными брендами дорогих часов и машин. Были. На днях товарища Ли задержали во время съема проститутки и начался скандал.

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Что для меня удивительно, так как в Китае проституция, это освященная тысячелетиями традиция. В прямом смысле выражения, считается какой-то там частью культуры. Ну как в Японии гейши. Есть даже целые исследования с классификацией местных проституток — от барачных девок (обслуживают бараки с лесорубами, шахтерами и вахтовиками) до вип-эскорта, который тебе в перерыве сыграет Шопена на пианино и на пяти языках мира без акцента выдаст комментарии.

В Шанхае, где я был семь лет назад, сутенерами и их проститутками забита вся набережная. Хочешь, подгонят экзотику — русских, украинок, кореянок, японку. Везде массажные салоны. Видимо, что-то за семь лет в стране изменилось.

Ли Юнди не то, чтобы просто поймали и впаяли штраф в 782 доллара. Хотя, казалось бы. Как любит говорить мой приятель, то что любит девушек, а не парней, уже большое достижение в наше сложное время.

Но в ЦК партии моего приятеля не услышали. Итог — Ли бы лишен членства в Ассоциации китайских музыкантов, из-за "крайне негативного социального воздействия".

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Далее, как пишут, из китайских интернет-архивов музыкальных программ удаляют выпуски с его участием. Некоторые оставили, но лицо его замыли.

Параллельно снимают его портреты (видимо, в музыкальных школах и рекламе), его музыкальная школа ликвидирована, странички пианиста в китайской соцсети исчезли.

Местные и работающие в Китае иностранные бренды разорвали с ним контракты. Речь о Toyota, Great Wall Motors, Rolex и Tom Ford.

У Оруэлла это называлось — человека стерли. Как и не было его.

Журналисты пишут, что у дела может быть политическая подоплека. Может, пианист поругивал товарища Си или топил за независимый Тайвань. Кто знает…

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