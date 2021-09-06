На восстановление костела Святого Николая после пожара понадобится 75 млн грн, - Ткаченко

Перед реставрацией здания будут проведены противоаварийные работы. Их начнут в ускоренном режиме уже в середине октября.

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве может обойтись в 75 млн гривен. Однако точную сумму, необходимую на ремонт здания, озвучит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям после того, как вынесет все необходимые заключения. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, власти провели онлайн-встречу с благотворительными организациями касательно пожара в костеле Святого Николая и его восстановления. А за минувшие выходные министерство культуры и информационной политики вместе с Госискусств разработали пошаговый план дальнейших действий.

"Сейчас ждем заключение ГСЧС. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба. Параллельно Нацполицией ведется следствие о причинах возгорания. После этого, состояние костела должны оценить эксперты, чтобы определить, какой ему был нанесен ущерб, сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт", — заявил Ткаченко.

Министр добавил, что эксперты предварительно оценили стоимость работ по восстановлению костела в 75 миллионов гривен. К сумме, которую соберет на восстановление бизнес, часть средств добавит и государство.

Ткаченко также отметил, что средства, которые перечислили или будут перечислять бизнес и обычные граждане, пойдут только на противоаварийные работы, то есть на ликвидацию последствий пожара в костеле Святого Николая.

Пожар в костеле Святого Николая — этапы восстановительных работ

Всего работы над восстановлением разделены на три этапа: противоаварийные, которые должны быть сделаны как можно скорее, работы, касающиеся органа и реставрационные работы фасада.

При этом Ткаченко подчеркнул, что орган идет в этом плане "отдельным пунктом".

"Общаемся с производителем по разработке максимально релевантной замены органа. Для того, чтобы не было недоразумений отмечу, что его восстановление будет не из финансирования, на которое пока собираются благотворительные взносы. Кроме того его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ (Римско-католической церкви)", — написал министр.

Также он заявил, что из-за задержки тендерных процедур не начаты работы по реставрации фасада, хотя деньги уже есть — государство потратит на эти цели 148 млн грн.

"К сожалению, начать ремонт внутри сразу завтра мы не можем. При всем желании и даже при наличии полной суммы. В первую очередь мы должны получить выводы ГСЧС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке следует ремонтировать", — написал министр.

Глава Минкульта объяснил, что после пожара в костеле Святого Николая необходимо удостовериться, что в здании не появилось скрытых трещин или деформаций конструкций из-за высоких температур. Помимо этого без должной оценки ущерба и неправильной последовательности работ возможно разрушение здания.

"Ориентировочно, по ускоренной процедуре, рассчитываем начать противоаварийные работы с середины октября", — заявил Ткаченко.

План действий после пожара в костеле Святого Николая

Чиновник также представил план дальнейших действий в рамках восстановления поврежденного после пожара костела Святого Николая:

Получение предварительного акта ГСЧС касательно пожара и проведение экспертизы ущерба

Создание рабочей группы при Минкульте, в которую будут входить представители общественных организаций, бизнеса и т.д. Это необходимо для контроля использования средств и соблюдения закона.

Публичное освещение информации о том, куда будут тратиться деньги, собранные на ремонт. Для этого был создан специальный сайт.

"Сумма сборов, к счастью, меняется каждый час. По состоянию на сейчас на счет зашли 5 млн 840 тыс грн. И еще около 20 млн грн бизнес пообещал предоставить публично. Что показывает неравнодушие бизнеса и украинцев к нашему культурному наследию. А также и то, что в кризисных ситуациях мы объединяемся", — добавил Ткаченко.

Напомним, пожар в костеле Святого Николая в Киеве произошел вечером 3 сентября. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в органе.

При этом сам орган был уникальным — он был специально создан в компании Rieger-Kloss в чешском городе Крнов. Инструмент состоит из 3945 труб различного диаметра и длиной от 13 миллиметров до 6 метров. Главная особенность этого органа состояла в том, что он расположен не на хорах, а в алтарной части собора, которая служила сценой. Однако огонь полностью уничтожил уникальный инструмент.

После пожара в костеле Святого Николая, украинский бизнес решил дать денег на его восстановление. Всего за один день компаниям удалось собрать более 20 млн грн.