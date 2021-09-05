Украинский бизнес собрал уже 21 млн грн на восстановление костела Святого Николая

Деньги благотворителей, поступающие на счет Национального дома органной и камерной музыки, могут быть использованы только для оплаты ремонтных работ.

Утром 5 сентября руководитель компании Rozetka Владислав Чечеткин сообщил, что 20,77 млн грн собрал украинский бизнес за 1 день на восстановление костела Святого Николая в Киеве, пострадавшего от пожара 3 сентября.

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Накануне он же написал в Facebook: "Огонь сильно повредил костел, и для спасения здания ремонтные работы должны начаться до наступления холодов".

Чечеткин добавил, что его компания направляет на ремонтные работы 1 млн грн, и призвал украинский бизнес присоединяться.

Вскоре стали появляться и другие сообщения о пожертвованиях.

Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет, на который нужно отправлять средства для реставрационных работ. "Национальный дом органной и камерной музыки Украины, расположенный в здании костела, является государственной организацией. Соответственно, все средства, поступающие на его счета, получают целевое назначение. И их никак невозможно использовать на другое. Только реставрация", – пояснил министр.

Он добавил, что в понедельник, 6 сентября, проведет совещание с меценатами, чтобы найти дополнительные формы государственно-частного партнерства в деле восстановления костела.

По данным Чечеткина, деньги выделили такие компании:

Rozetka

SD Capital

Альфа-банк

Монобанк

Taryan Group

ПУМБ

Ajax Systems

SAGA Development

Приватбанк

Dragon Capital

UDP

Эпицентр К

Автострада

Нова пошта

Райффайзен банк

Форум БЦ и Вездеходы Шерп

ENSO

Blackshield Capital

Smile Development

Айбокс банк

Практически все они направили по 1 млн грн.

Еще 100 тыс. грн перевел экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"Я знаю, что десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне! Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими общими усилиями", – написал Чечеткин.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в Киеве горел костел Святого Николая. От огня пострадали орган и внутренняя часть здания. В римско-католической церкви считают, что это знак того, что костел нужно передать верующим.