Український бізнес зібрав вже 21 млн грн на відновлення костелу Святого Миколая

Гроші благодійників, що надходять на рахунок Національного будинку органної та камерної музики, можуть бути використані тільки для оплати ремонтних робіт.

Вранці 5 вересня керівник компанії Rozetka Владислав Чечоткін повідомив, що 20,77 млн грн зібрав український бізнес за 1 день на відновлення костелу Святого Миколая в Києві, який постраждав від пожежі 3 вересня.

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Напередодні він же написав в Facebook: "Вогонь сильно пошкодив костел, і для порятунку будівлі ремонтні роботи повинні початися до настання холодів".

Чечоткін додав, що його компанія направляє на ремонтні роботи 1 млн грн, і закликав український бізнес приєднуватися.

Незабаром стали з'являтися і інші повідомлення про пожертвування.

Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок, на який потрібно відправляти кошти для реставраційних робіт. "Національний будинок органної та камерної музики України, розташований в будівлі костелу, є державною організацією. Відповідно, всі кошти, що надходять на його рахунки, отримують цільове призначення. І їх ніяк неможливо використовувати на інше. Тільки реставрація", — пояснив міністр.

Він додав, що в понеділок, 6 вересня, проведе нараду з меценатами, щоб знайти додаткові форми державно-приватного партнерства в справі відновлення костелу.

За даними Чечоткіна, гроші виділили такі компанії:

Rozetka

SD Capital

Альфа Банк

монобанк

Taryan Group

ПУМБ

Ajax Systems

SAGA Development

Приватбанк

Dragon Capital

UDP

Епіцентр К

Автострада

Нова пошта

Райффайзен банк

Форум БЦ і Всюдиходи Шерп

ENSO

Blackshield Capital

Smile Development

Айбокс банк

Практично всі вони направили по 1 млн грн.

Ще 100 тис. грн перевів ексміністр економіки Тимофій Милованов.

"Я знаю, що десятки середніх і малих бізнесів і ще більше простих людей теж зробили пожертви. Для багатьох з них це можуть бути дуже істотні, чутливі суми грошей, а значить таке пожертвування цінно подвійно! Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями ", — написав Чечоткін.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в Києві горів костел Святого Миколая. Від вогню постраждали орган і внутрішня частина будівлі. У римсько-католицької церкви вважають, що це знак того, що костел потрібно передати віруючим.