В результате пожара уникальный орган не сгорел, но получил серьезные повреждения. Известно, что за костел давно идет борьба между римско-католической церковью и Национальным домом органной и камерной музыки.

Вечером 3 сентября горел костел святого Николая в Киеве. О пожаре сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

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Пожар в Киеве: что пострадало в результате огня в Костеле

В результате пожара уникальный орган не сгорел, но получил серьезные повреждения. Известно, что за костел давно идет борьба между римско-католической церковью и Национальным домом органной и камерной музыки. С 1980 года в костеле начали давать концерты. Но между церковью и музыкантами существуют конфликты из-за помещения.

По информации государственной службы чрезвычайных ситуаций, огнем поврежден орган и внутренняя отделка Костела. В зале также упала люстра. Обошлось без жертв и пострадавших.

[ + – ] Упавшая люстра из-за пожара Фото: пресс-служба ГСЧС

Реакция церкви на пожар в костеле Св. Николая

Отец Вышковский ОМИ, который заведует приходом костела заявил, что пожар — это знак того, что нужно вернуть костел верующим.

"Можем сделать только один вывод. Власти наконец вернуть храм верующим! Известно, что этот орган был своего рода "костью в горле" в деле возвращения нашей святыни, хоть мы неоднократно подчеркивали, что не выступаем против проведения концертов органной музыки по возвращении храма верующим… Жаль, что чиновники подчеркивают, чтобы не воровать, а сами воруют, потому что не отдавать верующим их храм — это кража", — утверждает отец.

Епископ римско-католической церкви Виталий Кривицкий после возвращения с места пожара рассказал, что среди всего пострадал только концертный орган.

"Среди уничтожений — только концертный орган, который сгорел дотла и одна люстра, которая упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара (короткое замыкание во время репетиции). Пожар на нем и остановился. Благодарность за это Всемогущему Богу и спасателям ДСНС!", — пишет епископ.

Фото: Скриншот

Реакция властей и урбанистов на пожар в Киеве

Глава совета по урбанистике Киева Виталий Селик в Facebook написал, что чехословацкий орган компании "Rieger-Kloss" не сгорел, но поврежден. Одна из частей труб музыкального инструмента упала. Горели инженерные сети, обеспечивающие работу органа.

"Задымление заметили музыканты во время репетиции. Звонок на 101 поступил в 21:49. В 22:45 пожар был локализован", — пишет Селик.

[ + – ] Пост Виталия Селика Фото: скриншот из Facebook

В Минкультуры рассказали, что возгорание возникло во время репетиции, а площадь пожара составила 80 квадратных метров.

"Выясняем степень повреждения органа. На месте работает полиция для выяснения причин возгорания", — указывается в публикации.

Фото: Министерство культуры

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, несущие конструкции перекрытия в Костеле святого Николая не пострадали.

"Конструкции костела ничего не угрожает. Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00", — заявил министр.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что несколько месяцев назад должны были начаться реставрационные работы, но тендер был заблокирован.

"Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объемы убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные", — заявил Ткаченко.

Однако оба министра выразили уверенность, что костел будет полностью восстановлен.

Урбанист Семен Широчин пишет, что пожар может быть умышленным поджогом из-за того, что костел не вписывается в тенденцию застройки столицы.

"Здесь есть место БЦ Торонто и ЖК Метрополь, ЖК Монреаль и ЖК Стенфорд, ЖК Тетрис холл и ЖК Челси тауер, А136 и Тринити, и бесконечным бульварам фонтанов и французским кварталам с жалкими подобиями эйфелевых башен. Костелу, как доминанте этого пространства, места не осталось. С одной стороны он вплотную задавлен БЦ "Капитал", перспективу напротив съел БЦ "Торонто". Все вокруг застраивается и застраивается, каждый участок земли должен быть застроен. Костел в этом всем лишний", — пишет блогер.

Фото: скриншот из Facebook

Чем уникален орган в костеле Св. Николая

Орган был специально создан в компании Rieger-Kloss в городе Крнов, Чехия (ранее Чехословакия). Орган состоит из 3945 труб различного диаметра и длиной от 13 миллиметров до 6 метров. Они сделаны из метала и из красного и черного сортов дерева. Его уникальность состоит в том, что он расположен не на хорах, а в алтарной части собора, которую превратили в сцену.

[ + – ] Органный зал в костеле Фото: Википедия

Напомним, в Киеве горел Костел Святого Николая, на месте работали спасатели.