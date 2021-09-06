На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі знадобиться 75 млн грн, — Ткаченко

Перед реставрацією будівлі будуть проведені протиаварійні роботи. Їх почнуть у прискореному режимі вже в середині жовтня.

Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві може обійтися в 75 млн гривень. Однак точну суму, необхідну на ремонт будівлі, озвучить Державна служба з надзвичайних ситуацій після того, як винесе всі необхідні висновки. Про це в понеділок, 6 вересня, повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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За його словами, влада провела онлайн-зустріч із благодійними організаціями щодо пожежі в костелі Святого Миколая і його відновлення. А за минулі вихідні міністерство культури й інформаційної політики разом із Держмистецтв розробили покроковий план подальших дій.

"Зараз чекаємо висновок ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріального збитку. Паралельно Нацполіцією ведеться слідство про причини загоряння. Після цього стан костелу повинні оцінити експерти, щоб визначити, якого йому було завдано збитку, скільки необхідно виділити на протиаварійні роботи та ремонт", — заявив Ткаченко.

Міністр додав, що експерти попередньо оцінили вартість робіт з відновлення костелу в 75 мільйонів гривень. До суми, яку збере на відновлення бізнес, частину коштів додасть і держава.

Ткаченко також зазначив, що кошти, які перерахували або будуть перераховувати бізнес і звичайні громадяни, підуть тільки на протиаварійні роботи, тобто на ліквідацію наслідків пожежі в костелі Святого Миколая.

Пожежа в костелі Святого Миколая — етапи відновлювальних робіт

Всього роботи над відновленням розділені на три етапи: протиаварійні, які повинні бути зроблені якомога швидше, роботи, що стосуються органу, і реставраційні роботи фасаду.

При цьому Ткаченко підкреслив, що орган йде в цьому плані "окремим пунктом".

"Спілкуємося з виробником з розробки максимально релевантної заміни органу. Для того, щоб не було непорозумінь, зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на яке поки збираються благодійні внески. Крім того, його розташування повинне бути окремо погоджене з релігійною громадою РКЦ (Римо-католицької церкви)", — написав міністр.

Також він заявив, що через затримку тендерних процедур не розпочато роботи з реставрації фасаду, хоча гроші вже є — держава витратить на ці цілі 148 млн грн.

"На жаль, почати ремонт всередині відразу завтра ми не можемо. При всьому бажанні і навіть при наявності повної суми. В першу чергу ми повинні отримати висновки ДСНС та експертизу, що саме з пошкодженого і в якому порядку слід ремонтувати", — написав міністр.

Глава Мінкульту пояснив, що після пожежі в костелі Святого Миколая необхідно упевнитися, що в будівлі не з'явилося прихованих тріщин або деформацій конструкцій через високі температури. Крім цього, без належної оцінки збитку та неправильної послідовності робіт можливе руйнування будівлі.

"Орієнтовно, за прискореною процедурою, розраховуємо почати протиаварійні роботи з середини жовтня", — заявив Ткаченко.

План дій після пожежі в костелі Святого Миколая

Чиновник також представив план подальших дій у межах відновлення пошкодженого після пожежі костелу Святого Миколая:

Отримання попереднього акту ДСНС щодо пожежі та проведення експертизи збитків

Створення робочої групи при Мінкульті, в яку входитимуть представники громадських організацій, бізнесу тощо. Це необхідно для контролю за використанням коштів та дотримання закону.

Публічне висвітлення інформації про те, куди будуть витрачатися гроші, зібрані на ремонт. Для цього був створений спеціальний сайт.

"Сума зборів, на щастя, змінюється щогодини. Станом на зараз на рахунок зайшли 5 млн 840 тис грн. І ще близько 20 млн грн бізнес пообіцяв надати публічно. Що показує небайдужість бізнесу і українців до нашої культурної спадщини. А також і те, що в кризових ситуаціях ми об'єднуємося", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, пожежа в костелі Святого Миколая в Києві стався увечері 3 вересня. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання в органі.

При цьому сам орган був унікальним — він був спеціально створений у компанії Rieger-Kloss у чеському місті Крнов. Інструмент складається з 3945 труб різного діаметру і довжиною від 13 міліметрів до 6 метрів. Головна особливість цього органу полягала в тому, що він розташований не на хорах, а у вівтарній частині собору, яка служила сценою. Однак вогонь повністю знищив унікальний інструмент.

Після пожежі в костелі Святого Миколая український бізнес вирішив дати грошей на його відновлення. Всього за один день компаніям вдалося зібрати понад 20 млн грн.