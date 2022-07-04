Костел святого Николая в Киеве передадут римо-католической общине до конца 2023 года

По информации Министерства культуры Украины, сроки передачи костела сдвинулись из-за действия военного положения в стране. Сейчас ведомство прорабатывает охранный договор на здание и ищет новые помещения для Дома органной музыки.

Костел святого Николая в Киеве должны передать римо-католической общине до конца 2023 году. Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины.

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Как рассказали в ведомстве, в настоящий момент прорабатывается охранный договор на здание. Весь процесс идет медленно из-за ряда нормативно-правовых актов, действующих в стране. Одним из таких является указ президента Украины от 1995 года, запрещающий органам исполнительной власти передавать другим организациям закрепленное за национальными учреждениями государственное имущество.

Как уточняется, сейчас культовое сооружение находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины. В соответствии с законом "О культуре" и постановлением Кабмина "Об условиях передачи памятников архитектуры религиозным организациям", для Дома музыки обязаны найти другое равнозначное помещение.

Кроме того, процедура передачи костела общине осложнилась из-за действия военного положения в Украине.

"Военное положение является объективной причиной, которая усложняет быстрое решение указанного вопроса", — комментируют в ведомстве. Тем не менее, МКИП уже подготовило необходимые законодательные изменения, позволяющие начать процедуру передачи.

1 июня на Facebook-странице прихода костела св. Николая появилась информация, что культовое сооружение уже передали религиозной общине Римско-католической церкви. Однако позже МКИП выступило с опровержением: в министерстве подчеркнули, что все еще ведут поиски репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома музыки.

Напомним, в ноябре 2021 сообщалось, что между религиозной общиной и МКИП существует договоренность о передаче помещений костела св. Николая 1 июня 2022 года. Так, Минкультуры обязалось подготовить к этому сроку всю необходимую документацию для составления договора передачи культового сооружения.