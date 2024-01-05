Помер колишній спікер Верховної Ради Олександр Ткаченко (фото)

Український політик останні 10 років хворів і був прикутий до візка. Головою парламенту Олександра Ткаченка обрали з 18 разу.

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Пішов з життя Олександр Миколайович Ткаченко, колишній спікер Верховної Ради України. Про це повідомив 5 січня Микола Канішевський, його експрессекретар, на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що політик останні 10 років хворів і був прикутий до візка. Він показав фото з 80-річчя Ткаченка. В березні році йому мало виповнитися 85.

У нього лишилася донька Алла. Родина призначила прощання на суботу 6 січня. Поховають колишнього спікера на Байковому цвинтарі в українській столиці поряд з дружиною.

Микола Канішевський нагадав, що Олександр Ткаченко був керівником українського парламенту Верховної Ради наприкінці 1990-х. Він назвав політика автором фрази "я не перший, але й не другий". Саме так він відповів на питання, хто в Україні головніший: президент чи голова парламенту?

Головою законодавчого органу держави Олександра Ткаченка обрали з 18 разу. Тоді парламент 3 місяці не міг визначитися з очільником. Так у медіа з'явився термін "спікеріада".

Колишній спікер Верховної Ради Олександр Ткаченко Фото: Facebook

Біографія Олександра Ткаченка

Народився Олександр Ткаченко 7 березня 1939 року. Він був членом Комуністичної партії України. Виборці пам’ятають його як народного депутата України V скликання та члена комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. Політик постійно проживав у Києві.

Нагадаємо, у травні 2022 року на 89-му році життя помер колишній президент України Леонід Кравчук. У родинному колі повідомили, що перший президент помер о 17:00 за київським часом у вівторок, 10 травня, після тривалої хвороби.