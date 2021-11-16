Балет и криминал. Екатерина Кухар рассказала, как развестись с уголовным авторитетом

Судья "Танців з зірками" и прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар рассказала Фокусу, что балет любят и крупные политики, и уголовные авторитеты. При чем в последнем случае это бывает небезопасно.

"Мы выступали перед всеми президентами Украины. Что касается бандитов, то они тоже тяготеют к искусству балета. С одной из моих близких подруг такая история произошла. Она вышла замуж за бывшего криминального авторитета. Но это история со счастливым концом, потому что она сумела развестись. Правильнее даже сказать, сделала все так, что он разрешил ей уйти. Вы представляете себе, насколько тонкая работа была проведена? Роксолана отдыхает!" — с улыбкой поведала Екатерина Кухар.

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Полная версия интервью Фокусу здесь.