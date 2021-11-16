Балет і кримінал. Катерина Кухар розповіла, як розлучитися з кримінальним авторитетом

Суддя "Танців із зірками" та прима-балерина Національної опери Катерина Кухар розповіла Фокусу, що балет люблять і великі політики, і кримінальні авторитети. Причому в останньому випадку це небезпечно.

"Ми виступали перед усіма президентами України. Щодо бандитів, то вони теж тяжіють до мистецтва балету. З однієї з моїх близьких подруг така історія сталася. Вона вийшла заміж за колишнього кримінального авторитета. Але це історія зі щасливим кінцем, бо вона зуміла розлучитися. Правильніше навіть сказати, зробила все так, що він дозволив їй піти. Ви уявляєте собі, наскільки тонка робота була проведена? Роксолана відпочиває!" — з усмішкою розповіла Катерина Кухар.

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