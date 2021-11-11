Екатерина Кухар призналась, какое второе образование ей позволяет идеально выглядеть на экране

У Екатерины Кухар, судьи популярной программы "Танці з зірками", поразительный контраст телевизионной Снежной королевы и Герды в жизни — открытого, теплого и жизнерадостного человека.

К тому же ее "телекартинка" идеальна: балерина остра на язык и у нее безупречная дикция. Телезвезда и прима Национальной оперы призналась Фокусу, что ей в этом помогает второе высшее образование, о котором она никогда не говорила.

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"Работа на телевидении прельщает меня адреналином, — говорит Екатерина Кухар. – У меня две жизни. Первая — примы, когда ощущаешь себя в свете софитов: живешь и умираешь на сцене. Вторая — жизнь в прямом телеэфире. Ты учился с детства разговаривать телом, а тут нужно лаконично излагать свои мысли. Но жесткая я только в работе. Я беспощадна к ленивым и безразличным. Тот же Melovin не работал на полную катушку. Мы же, артисты балета, трудоголики: нужно танцу отдавать себя всего. Что касается идеальности моей "телекартинки", то это потому, что у меня есть второе высшее образование. Когда мне было 19 лет, захотелось стать телеведущей. У меня есть второе высшее образование по специальности "диктор телевидения". Об этом никто не знает. Но теория отличается от практики. Одно дело — теленовости, другое — шоу в прямом эфире, где нужно уметь держать удар. Но лично я — за толерантность и дипломатию".

Полную версию интервью Фокусу Екатерины Кухар и Александра Стоянова можно прочитать здесь.