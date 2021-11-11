Катерина Кухар зізналася, яка друга освіта їй дозволяє ідеально виглядати на екрані

У Катерини Кухар, судді популярної програми "Танці з зірками", разючий контраст телевізійної Снігової королеви та Герди в житті — відкритої, теплої та життєрадісної людини.

До того ж її "телекартинка" ідеальна: балерина гостра на язик і має бездоганну дикцію. Телезірка та прима Національної опери зізналася Фокусу, що їй у цьому допомагає друга вища освіта, про яку вона ніколи не говорила.

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"Робота на телебаченні спокушає мене адреналіном, — каже Катерина Кухар. — У мене два життя. Перше — прими, коли відчуваєш себе у світлі софітів: живеш і вмираєш на сцені. Друга — життя у прямому телеефірі. Ти вчився з дитинства розмовляти тілом, а тут треба лаконічно викладати свої думки. Але жорстка я тільки в роботі. Я нещадна до лінивих і байдужих. Той же Melovin не працював на повну котушку. Ми ж, артисти балету, трудоголіки: потрібно танцю віддавати всього себе. Що стосується моєї ідеальної "телекартинки", то це тому, що в мене є друга вища освіта. Коли мені було 19 років, захотілося стати телеведучою. У мене є друга вища освіта за спеціальністю "диктор телебачення". Про це ніхто не знає. Але теорія відрізняється від практики. Одна справа — теленовини, інша — шоу у прямому ефірі, де треба вміти тримати удар. Але особисто я за толерантність і дипломатію".

Повну версію інтерв'ю Фокусу Катерини Кухар та Олександра Стоянова можна прочитати тут.