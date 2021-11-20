Звезда "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин умер из-за осложнений COVID-19

В 2018 году актер уже был между жизнью и смертью из-за пневмонии, но тогда врачам удалось его спасти.

В Москве скончался 68-летний народный артист России, актер театра и кино Валерий Гаркалин, сообщают россСМИ.

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Причиной смерти актера стала полиорганная недостаточность. С начала октября он проходил лечение от коронавируса в больнице №40 в Коммунарке. Течение болезни осложнялось хроническими проблемами с сердцем.

Гаркалина перевели на аппарат ИВЛ на следующий день после госпитализации, а 23 октября ввели в медикаментозную кому, чтобы снизить нагрузку от лечения на сердце и организм в целом. 8 ноября в СМИ появилась информация, что он перенес срочную операцию на плевральной полости грудной клетки.

Состояние актера ухудшилось накануне, 19 ноября. На фоне коронавируса у него развился пневмоторакс, после чего начали отказывать внутренние органы. Попытки врачей спасти Гаркалина оказались безуспешными.

Гаркалин был коренным москвичом. Он родился в семье, далекой от кино и театра: его мать была кассиром, а отец – начальником гаражной мастерской. Когда сын после окончания школы заявил, что хочет стать актером, родители встретили его идею без особой радости, считая актерство "пустым занятием", и мечтая видеть его инженером.

[ + – ] Валерий Гаркалин

Поначалу он послушал родителей и даже поработал слесарем на заводе, однако после возвращения из армии наперекор матери и отцу подал документы в театральный вуз, куда сначала его не приняли из "неподходящей для кино внешности". Однако со временем он успешно закончил Гнессинское училище, попав в экспериментальную группу факультета эстрадного искусства под руководством Сергея Образцова и Леонида Хаита.

Получив диплом, Гаркалин попал в труппу театра "Люди и куклы", которую сформировал его педагог Хаит, и за шесть лет коллектив, приписанный к филармонии в Кемерово, сумел стать популярным по всей стране.

Вернувшись в Москву, Валерий поступил в театр под руководством Сергея Образцова, а вскоре успешно сдал вступительные экзамены в ГИТИС. В 1988 году после окончания вуза он был принят в Театр сатиры, где вскоре стал ведущим актером.

Несмотря на множество успешных ролей в кино, до конца жизни Гаркалин считал театр первостепенным.

Среди его самых известных киноработ фильмы "Катала", "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Остановка по требованию", "Национальное достояние", "Детки напрокат" и многие другие.

[ + – ] Валерий Гаркалин в фильме "Ширли-мырли"

В 2018 году Гаркалин уже чуть не умер от пневмонии, которая дала осложнения на сердце и легкие, вызвав отек. Врачи вынуждены были ввести его в кому на две недели, а после выписки из больницы он заново учился говорить и ходить.

В последние годы актер преподавал в Российской академии театрального искусства и страдал от невостребованности. Он говорил, что "скатывается в нищету".

Напомним, 20 октября не стало заслуженного артиста России Виктора Евграфова. Он умер от тромбоэмболии, когда восстанавливался после лечения коронавируса.