Умер актер, сыгравший профессора Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе"

Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Евграфов недавно переболел коронавирусом и проходил восстановление.

В Самаре на 74-м году жизни умер заслуженный артист России, актер Виктор Евграфов, сообщают росСМИ. Недавно он переболел коронавирусом и восстанавливался после лечения, однако оторвавшийся тромб стал причиной смерти Евграфова.

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В юности Виктор мечтал стать военным, однако несчастная любовь, которая случилась у него во время службы в армии, в конце концов привела его в ГИТИС, где он попал на курс Владимиру Андрееву. Перспективному и талантливому студенту пророчили большое будущее на театральной сцене. Еще во время учебы Евграфов мечтал работать у Василия Шукшина, но тот слишком рано ушел из жизни.

После окончания вуза Виктор начинал свой путь на цене Ленинградского театра юного зрителя. Однако там ему предлагали не то, что не главные роли, а даже не второстепенные. Устав быть "пятой морковкой в третьем ряду", Виктор соглашается на предложение знакомого каскадера освоить эту опасную профессию в конноспортивной школе в Пушкине. Мухтарбек Кантемиров, каскадер, обучил Евграфова трюкам с лошадьми и кнутами, метанию ножей и топоров и многому другому. Эти навыки его ученик потом показал в 32 картинах.

Там же его приметил режиссер Игорь Масленников, который предложил видному статному парню ростом 182 см роль монаха-книжника в картине "Ярославна, королева Франции".

[ + – ] Виктор Евграфов в фильме "Анна, королева Франции" Фото: Соцсети

Виктор так старался вжиться в роль, что носил вериги (железные цепи) не только на съемках, но и "в миру". Там же между ним и актером Василием Ливановым появилась первая неприязнь, поскольку Евграфов очень не любил, когда над ним шутили и неуважительно относились. Со временем, однако, этот момент сыграл на руку на съемках фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где Виктору досталась роль злобного профессора Мориарти, главного антагониста картины. Во время драки на Рейхенбахском водопаде он, по словам коллег, готов был буквально задушить Шерлока в исполнении Ливанова.

[ + – ] Внутренняя неприязнь к Ливанову помогла Евграфову вжиться в роль Мориарти

Эта роль досталась Евграфову чисто случайно, поскольку изначально писалась под Иннокентия Смоктуновского. Виктор же должен был выступить в качестве дублера.

"Я размышлял о судьбе героя: ‟Почему он такой негодяй?" И решил, что он должен иметь комплексы. Какие? Скорее всего, порожденные физической ущербностью. Придумал себе небольшой горбик, прямой немигающий взгляд", – говорил актер в одном из своих интервью.

Когда гример "Ленфильма", уловив задумку Евграфова, воплотила ее, преобразив актера до неузнаваемости, режиссеру Игорю Масленникову не оставалось ничего другого, как взять на эту роль Виктора. Со своей работой тот справился блестяще, однако режиссер побоялся, что у него недостаточно опыта для озвучивания героя, и пригласил сделать это Олега Даля.

В 1994 году в Крыму Евграфов во время работы над российско-немецко-канадско-американским фильмом "В империи орлов" получил серьезную травму. Это произошло во время съемок сцены, в которой пятеро матросов летели на тросе через корабль. Виктор сорвался и упал, в результате чего у него диагностировали перелом позвоночника и ребер, которые пробили легкое.

После травмы Евграфов остался не только без работы, но и без жены, которая, забрав дочь, уехала в Италию. Сам же он вернулся в родную Самару, где не только разработал собственную лечебную систему для восстановления организма, но и руководил студией исторического трюка "Коловрат", театром для детей и юношества "Витражи", готовил каскадеров для съемок, преподавал в Волжском университете имени Василия Татищева, рисовал и даже провел две выставки своих художественных работ под названием "Мои несыгранные роли".

[ + – ] Виктор Евграфов разработал собственную систему оздоровления организма

Лечение и реабилитация заняли 13 лет, и после травмы он впервые появился на экране только в 2007 году в "Завещании Ленина". Его последняя работа – документальный фильм 2021 года "Шерлок Холмс и доктор Ватсон вместе навсегда".

Как пишут в СМИ, недавно Евграфов позвонил своим коллегам по цеху с какой-то просьбой. Когда те пожелали ему здоровья, он ответил:

"Да какой там! Все, отлетаю я от вас. Отлетаю…".

Напомним, кто из знаменитостей скончался в этом году.