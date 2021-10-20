Помер Віктор Євграфов, який зіграв професора Моріарті в радянському "Шерлок Холмсі"

Причиною смерті актора став тромб, що відірвався. Євграфов нещодавно перехворів коронавірусом і проходив відновлення.

У Самарі на 74-му році життя помер заслужений артист Росії, актор Віктор Євграфов, повідомляють РосЗМІ. Нещодавно він перехворів коронавірусом і відновлювався після лікування, проте тромб, що відірвався, став причиною смерті Євграфова.

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В юності Віктор мріяв стати військовим, проте нещасне кохання, яке трапилося у нього під час служби в армії, кінець кінцем привело його в ГИТИС, де він потрапив на курс Володимира Андрєєва. Перспективному й талановитому студенту пророкували велике майбутнє на театральній сцені. Ще під час навчання Євграфов мріяв працювати у Василя Шукшина, але той занадто рано пішов із життя.

Після закінчення вишу Віктор починав свій шлях на сцені Ленінградського театру юного глядача. Однак там йому пропонували не те, що не головні ролі, а навіть не другорядні. Втомившись бути "п'ятою морквиною в третьому ряду", Віктор погоджується на пропозицію знайомого каскадера освоїти цю небезпечну професію в кінноспортивній школі в Пушкіні. Мухтарбек Кантемир, каскадер, навчив Євграфова трюкам із кіньми і батогами, метання ножів та сокир і багато чому іншому. Ці навички його учень потім показав у 32 картинах.

Там же його примітив режисер Ігор Масленников, який запропонував відомому ставному хлопцеві зростом 182 см роль монаха-книжника в картині "Ярославна, королева Франції".

[ + – ] Віктор Євграфов у фільмі "Анна, королева Франції" Фото: Соцсети

Віктор так старався вжитися в роль, що носив вериги (залізні ланцюги) не тільки на зйомках, а й "у миру". Там же між ним та актором Василем Лівановим з'явилася перша неприязнь, оскільки Євграфов дуже не любив, коли над ним жартували і нешанобливо ставилися. Згодом, однак, цей момент зіграв на руку на зйомках фільму "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона", де Віктору дісталася роль злобного професора Моріарті, головного антагоніста картини. Під час бійки на Рейхенбахському водоспаді він, за словами колег, готовий був буквально задушити Шерлока у виконанні Ліванова.

[ + – ] Внутрішня неприязнь до Ліванова допомогла Євграфову вжитися в роль Моріарті

Ця роль дісталася Євграфову чисто випадково, оскільки спочатку писалася під Інокентія Смоктуновського. Віктор же повинен був виступити як дублер.

"Я розмірковував про долю героя: "Чому він такий негідник?" і вирішив, що він повинен мати комплекси. Які? Швидше за все, породжені фізичною збитковістю. Вигадав собі невеликий горбик, прямий немиготливий погляд", — говорив актор в одному зі своїх інтерв'ю.

Коли гримерка "Ленфільму", вловивши задумку Євграфова, втілила її, перетворивши актора до невпізнання, режисерові Ігорю Масленникову не залишалося нічого іншого, як взяти на цю роль Віктора. Зі своєю роботою той упорався блискуче, проте режисер побоявся, що в нього недостатньо досвіду для озвучування героя, і запросив зробити це Олега Даля.

У 1994 році в Криму Євграфов під час роботи над російсько-німецько-канадсько-американським фільмом "В імперії орлів" отримав серйозну травму. Це сталося під час зйомок сцени, в якій п'ятеро матросів летіли на тросі через корабель. Віктор зірвався і впав, унаслідок чого в нього діагностували перелом хребта і ребер, які пробили легеню.

Після травми Євграфов залишився не тільки без роботи, але й без дружини, яка, забравши дочку, поїхала в Італію. Сам же він повернувся в рідну Самару, де не тільки розробив власну лікувальну систему для відновлення організму, але й керував студією історичного трюку "Коловрат", театром для дітей та юнацтва "Вітражі", готував каскадерів для зйомок, викладав у Волзькому університеті імені Василя Татіщева, малював і навіть провів дві виставки своїх художніх робіт під назвою "Мої незіграні ролі".

[ + – ] Віктор Євграфов розробив власну систему оздоровлення організму

Лікування та реабілітація тривали 13 років, і після травми він уперше з'явився на екрані тільки в 2007 році в "Заповіті Леніна". Його остання робота — документальний фільм 2021 року "Шерлок Холмс і доктор Ватсон разом назавжди".

Як пишуть в ЗМІ, нещодавно Євграфов подзвонив своїм колегам по цеху з якимсь проханням. Коли ті побажали йому здоров'я, він відповів:

"Та який там! Усе, відлітаю я від вас. Відлітаю…".

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