Зірка "Ширлі-мирлі" Валерій Гаркалін помер через ускладнення COVID-19

У 2018 році актор уже був між життям та смертю через пневмонію, але тоді лікарям вдалося його врятувати.

У Москві помер 68-річний народний артист Росії, актор театру та кіно Валерій Гаркалін, повідомляють російські ЗМІ.

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Причиною смерті актора стала поліорганна недостатність. З початку жовтня він проходив лікування від коронавірусу у лікарні №40 у Комунарці. Перебіг хвороби ускладнювався хронічними проблемами із серцем.

Гаркаліна перевели на апарат ШВЛ наступного дня після госпіталізації, а 23 жовтня ввели в медикаментозну кому, щоб знизити навантаження від лікування на серце та організм загалом. 8 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що він переніс термінову операцію на плевральній порожнині грудної клітки.

Стан актора погіршився напередодні 19 листопада. На тлі коронавірусу у нього розвинувся пневмоторакс, після чого почали відмовляти внутрішні органи. Спроби лікарів врятувати Гаркаліна виявилися безуспішними.

Гаркалін був корінним москвичем. Він народився у сім'ї, далекій від кіно та театру: його мати працювала касиркою, а батько – начальником гаражної майстерні. Коли син після закінчення школи заявив, що хоче стати актором, батьки зустріли його ідею без особливої радості, вважаючи акторство "порожнім заняттям" і мріючи бачити його інженером.

[ + – ] Валерій Гаркалін

Спочатку він послухав батьків і навіть попрацював слюсарем на заводі, проте після повернення з армії всупереч матері і батькові подав документи до театрального вишу, куди спочатку його не прийняли через "некіношну зовнішність". Однак згодом він успішно закінчив Гнессінське училище, потрапивши до експериментальної групи факультету естрадного мистецтва під керівництвом Сергія Образцова та Леоніда Хаїта.

Отримавши диплом, Гаркалін потрапив у трупу театру "Люди та ляльки", яку сформував його педагог Хаїт, і за шість років колектив, приписаний до філармонії в Кемерово, зумів стати популярним по всій країні.

Повернувшись до Москви, Валерій вступив до театру під керівництвом Сергія Образцова, а незабаром успішно склав вступні іспити до ДІТМу. У 1988 році після закінчення вишу він був прийнятий до Театру сатири, де незабаром став провідним актором. Незважаючи на безліч успішних ролей у кіно, до кінця життя Гаркалін вважав театр першорядним.

Серед його найвідоміших кіноробіт – фільми "Катала", "Ширлі-мирлі", "Конвалія срібляста", "Зупинка на вимогу", "Національне надбання", "Дітки напрокат" та багато інших.

[ + – ] Валерій Гаркалін у фільмі "Ширлі-мирлі"

У 2018 році Гаркалін вже мало не помер від пневмонії, яка дала ускладнення на серце та легені, спричинивши набряк. Лікарі змушені були ввести його в кому на два тижні, а після виписки з лікарні він знову вчився говорити і ходити.

В останні роки актор викладав у Російській академії театрального мистецтва і страждав від незатребуваності. Він говорив, що "скочується в злидні".

Нагадаємо, 20 жовтня не стало заслуженого артиста Росії Віктора Євграфова. Він помер від тромбоемболії, коли відновлювався після лікування коронавірусу.