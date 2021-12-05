Что-то тут не так! Тайны, загадки и детективные истории в обзоре Юрия Володарского — от Таны Френч до Ольги Токарчук

В декабрьском книжном обозрении Фокуса — романы с тайнами, обманами, подвохами, расследованиями и прочими детективными штучками. Они написаны авторами с очень разным статусом — от нобелевской лауреатки до сенсационной дебютантки.

В центре романа Ольги Токарчук — вздорная тетка из польской глубинки, а вокруг нее — серийные убийства с непонятными мотивами. Еще одна глубинка, только ирландская, изображена в книге Таны Френч; там отставной американский коп хочет отдохнуть от проклятой криминалистики, но не тут-то было. Что именно происходит в романе француза Гийома Лавенана, до последних глав толком непонятно ни читателю, ни большинству персонажей. Трое друзей молодости из книги американца Ричарда Руссо снова собираются вместе, чтобы найти следы подруги, пропавшей 44 года назад. Его соотечественница Сара Пеннер отправляет свою героиню через океан: найденный на берегу Темзы сосуд открывает молодой женщине секреты отравительниц конца XVIII столетия.

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Ольга Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов"

Inspiria, 2020

[ + – ] Ольга Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов" Inspiria, 2020

Кто: лауреат Нобелевской премии по литературе (2018) и Международной Букеровской премии (2018), самая титулованная польская писательница современности.

Что: роман 2009 года, один из наиболее противоречивых в творчестве Токарчук. В 2017-м экранизирован Агнешкой Холланд под названием "След зверя".

Здоровье — состояние неустойчивое и не предвещает ничего хорошего. Лучше уж спокойно болеть, тогда по крайней мере знаешь, от чего помрешь Ольга Токарчук, "Веди свой плуг по костям мертвецов"

О чем: рассказчицей выступает Янина Душейко, дама с непростым характером, не сильно жалующая людей, но с большой любовью относящаяся к животным. Янине за шестьдесят, она живет в одиночестве на отдаленном хуторе в предгорьях Судетов, подрабатывает учительницей английского в средней школе и присматривает за домами дачников. А еще увлекается составлением гороскопов и поэзией Уильяма Блейка — в качестве названия взята блейковская цитата, выражающая основную идею романа. На этом мирном фоне разворачивается совсем не мирная история с таинственной гибелью нескольких влиятельных в округе мужчин, членов местного охотничьего клуба. Мистически настроенная Янина убеждена, что они стали жертвами мести отчаявшихся животных, но не слишком ли экзотична эта версия?

Как: формально будучи классическим детективом с ненадежным рассказчиком, на самом деле роман Токарчук гораздо более сложный, глубокий и многоплановый, чем обычные книги подобного жанра. Это и социальная драма, и экологический манифест, и философское высказывание, и жесткая этическая провокация. Янину Душейко можно отнести как ко вполне положительным, так и к резко отрицательным героям, тут все зависит от взглядов читателя.

Ричард Руссо "Шансы есть"

"Фантом пресс", 2021

[ + – ] Ричард Руссо "Шансы есть"

Кто: американский прозаик и сценарист, лауреат Пулитцеровской премии 2002 года.

Что: "Шансы есть" вышел в оригинале в 2019-м. Название Руссо позаимствовал из любовной песенки Джонни Матиса (Chances Are… 1958), содержание которой — иллюстрация к роману.

Читая роман Токарчук, Юрий Володарский радовался своей прозорливости: загадку книги он разгадал довольно быстро. Читая роман Френч, он огорчался из-за своей несообразительности: один из сюжетных ходов стал для него, как и для главного героя книги, оглушительным сюрпризом.

О чем: трое 66-летних друзей молодости с очень разными характерами и судьбами (Линкольн торгует недвижимостью, Тедди издает христианскую литературу, Мики — внештатный рок-музыкант) приезжают на остров Мартас-Виньярд неподалеку от Бостона. Во времена студенчества они провели там уик-энд с подругой Джейси, в которую все были влюблены, после чего девушка исчезла. Не слишком проницательный, но дотошный и настойчивый Линкольн пытается найти следы Джейси, и дознание приводит его к ошеломляющим открытиям.

Как: как всегда у Руссо, с исключительной психологической достоверностью, крутыми сюжетными поворотами и подкупающей симпатией к героям, одновременно неудачникам и счастливчикам.

Сара Пеннер "Тайная лавка ядов"

Inspiria, 2021

[ + – ] Сара Пеннер "Тайная лавка ядов"

Кто: Пеннер родом из Канзаса. 13 лет работала в финансовой сфере, но потом все бросила и занялась литературой.

Что: первый роман писательницы. Ворвался во многие списки бестселлеров, вышел в сорока странах, телеканал FOX готовит его экранизацию.

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О чем: американка Кэролайн, узнав об измене мужа, улетает на каникулы в Лондон без него. Присоединившись к мадларкерам, искателям старинных артефактов на берегу Темзы, она обнаруживает голубой флакон с загадочным клеймом. Вместе с ним Кэролайн выкапывает на свет божий историю 1791 года, героини которой — хозяйка лавки с ядами и ее юная помощница.

Как: стиль романа довольно бесхитростный, зато сюжет донельзя эффектный: тут и хитро продуманные убийства, и роковые ошибки, и спасительные чудеса. Баллов "Тайной лавке" добавляет явный феминизм: после лондонских приключений Кэролайн приходит к выводу, что она не мужнина жена, а независимая личность, и решает радикально изменить свою жизнь.

Гийом Лавенан "Протокол для гувернантки"

"Эксмо", 2021

[ + – ] Гийом Лавенан "Протокол для гувернантки"

Кто: 42-летний прозаик из Нанта, финалист премии Медичи, отмечающей тексты малоизвестных авторов.

Что: один из самых ярких французских дебютов 2019 года. Необычен по форме: текст выглядит как инструкция, действие описано глаголами в будущем времени.

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О чем: в благополучную семью приходит молодая гувернантка. Вскоре она становится близкой подругой для жены, любовницей для мужа и незаменимой няней для их маленькой дочки. При этом атмосфера в романе тревожная и гнетущая, понятно, что девушка появилась в доме неслучайно. Но какие именно у нее цели? Чьи распоряжения она выполняет? Зачем, когда никто не видит, она льет воду в щель между порогом входной двери и паркетом прихожей?

Как: "Протокол" раскрывает свои тайны только на последних страницах. Триллер оборачивается социальной притчей о том, как революционные потрясения соотносятся с рутинной повседневностью. Обычно загадка гораздо интересней разгадки, но это не тот случай: роман Лавенана не разочаровывает.

Тана Френч "Искатель"

"Фантом пресс", 2021

[ + – ] Тана Френч "Искатель"

Кто: ирландская писательница и актриса с американско-итальянским гражданством.

Что: восьмой роман Френч, вышел в оригинале в 2020-м. Во всех ее книгах присутствует детективная тематика, но еще они отличаются своеобразным стилем и мрачноватой иронией.

Что б ни творили люди, вплоть до убийства, природа все вбирает, затягивает брешь и продолжает заниматься своими делами. Поди пойми, утешительно это или печально Тана Френч, "Искатель"

О чем: 48-летний бывший полицейский Келвин, оставшись без жены, которая его бросила, и работы, которую бросил он, переезжает из Чикаго в ирландскую глушь и пытается начать новую жизнь. Выходит так себе. Во-первых, местный тинейджер с хулиганскими замашками требует, чтобы Келвин занялся поисками его пропавшего старшего брата. Во-вторых, в тихом ирландском омуте водятся на редкость коварные ирландские черти, так что расследование оборачивается для Келвина чередой серьезных проблем.

Как: Френч пишет обаятельно и остроумно, к тому же достоинства ее прозы многократно усиливает замечательный перевод Шаши Мартыновой. Имя переводчика здесь не менее важно, чем имя автора — за серую литературу Мартынова не берется.