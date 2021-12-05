Щось тут не так! Таємниці, загадки та детективні історії в огляді Юрія Володарського – від Тани Френч до Ольги Токарчук

У грудневому книжковому огляді Фокуса — романи з таємницями, обманами, каверзами, розслідуваннями й іншими детективними штучками. Вони написані авторами з різним статусом — від нобелівської лауреатки до сенсаційної дебютантки.

У центрі роману Ольги Токарчук — безглузда тітка з польської глибинки, а довкола неї — серійні вбивства з незрозумілими мотивами. Ще одна глибинка, лише ірландська, зображена в книзі Тани Френч; там відставний американський коп хоче відпочити від проклятої криміналістики, але не тут було. Що саме відбувається у романі француза Гійома Лавенана, до останніх розділів незрозуміло ні читачеві, ні більшості персонажів. Троє друзів молодості з книги американця Річарда Руссо знову збираються разом, щоб знайти сліди подруги, яка зникла 44 роки тому. Його співвітчизниця Сара Пеннер відправляє свою героїню через океан: знайдена на березі Темзи посудина відкриває молодій жінці секрети отруйниць кінця XVIII століття.

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Ольга Токарчук "Веди свій плуг по кістках мерців"

Inspiria, 2020

[ + – ] Ольга Токарчук "Веди свій плуг по кістках мерців" Inspiria, 2020

Хто: лауреатка Нобелівської премії з літератури (2018) та Міжнародної Букерівської премії (2018), найтитулованіша польська письменниця сучасності.

Що: роман 2009 року, один із найбільш суперечливих у творчості Токарчук. У 2017-му екранізований Агнешкою Голланд під назвою "Слід звіра".

Здоров'я — стан нестійкий і не віщує нічого доброго. Краще вже спокійно хворіти, тоді, принаймні, знаєш, від чого помреш Ольга Токарчук, "Веди свій плуг по кістках мерців"

Про що: оповідачкою є Яніна Душейко, дама з непростим характером, яка не дуже любить людей, але з великою любов'ю ставиться до тварин. Яніні за шістдесят вона живе на самоті на віддаленому хуторі в передгір'ях Судетів, підробляє вчителькою англійської в середній школі та наглядає за будинками дачників. А ще захоплюється упорядкуванням гороскопів і поезією Вільяма Блейка — як назва взята блейковська цитата, що виражає основну ідею роману. На цьому мирному фоні розгортається зовсім не мирна історія з таємничою загибеллю кількох впливових в окрузі чоловіків, членів місцевого мисливського клубу. Містично налаштована Яніна переконана, що вони стали жертвами помсти зневірених тварин, але чи не надто екзотична ця версія?

Як: формально будучи класичним детективом із ненадійним оповідачем, насправді роман Токарчук набагато складніший, глибший і багатоплановіший, ніж звичайні книги подібного жанру. Це і соціальна драма, й екологічний маніфест, і філософський вислів, і жорстка етична провокація. Яніну Душейко можна назвати як до цілком позитивною, так і до різко негативною героїнею, тут усе залежить від поглядів читача.

Річард Руссо "Шанси є"

"Фантом прес", 2021

[ + – ] Річард Руссо "Шанси є"

Хто: американський прозаїк і сценарист, лауреат Пулітцерівської премії 2002 року.

Що: "Шанси є" вийшов в оригіналі в 2019-му. Назву Руссо запозичив із любовної пісеньки Джонні Матіса (Chances Are… 1958), зміст якої — ілюстрація до роману.

Читаючи роман Токарчук, Юрій Володарський тішився своєю прозорливістю: загадку книги він розгадав досить швидко. Читаючи роман Френч, він засмучувався через свою некмітливість: один із сюжетних ходів став для нього, як і для головного героя книги, оглушливим сюрпризом.

Про що: троє 66-річних друзів молодості з різними характерами та долями (Лінкольн торгує нерухомістю, Тедді видає християнську літературу, Мікі — позаштатний рок-музикант) приїжджають на острів Мартас-Віньярд неподалік Бостона. За часів студентства вони провели там вік-енд із подругою Джейсі, в яку всі були закохані, після чого дівчина зникла. Не дуже проникливий, але прискіпливий і наполегливий Лінкольн намагається знайти сліди Джейсі, і дізнання призводить його до приголомшливих відкриттів.

Як: як завжди у Руссо, з винятковою психологічною достовірністю, крутими сюжетними поворотами і симпатією, що підкуповує, до героїв, одночасно невдах і щасливчиків.

Сара Пеннер "Таємна лавка отрут"

Inspiria, 2021

[ + – ] Сара Пеннер "Таємна крамниця отрут"

Хто: Пеннер родом із Канзасу. 13 років працювала у фінансовій сфері, але потім усе покинула та зайнялася літературою.

Що: перший роман письменниці. Увірвався до багатьох списків бестселерів, вийшов у сорока країнах, телеканал FOX готує його екранізацію.

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Про що: американка Керолайн, дізнавшись про зраду чоловіка, летить на канікули в Лондон без нього. Приєднавшись до мадларкерів, шукачів старовинних артефактів на березі Темзи, вона знаходить блакитний флакон із загадковим тавром. Разом із ним Керолайн викопує на світ божий історію 1791 року, героїні якої — господиня лавки з отрутами та її юна помічниця.

Як: стиль роману досить нехитрий, зате сюжет дуже ефектний: тут і хитро продумані вбивства, і фатальні помилки, і рятівні дива. Балів "Таємній лавці" додає очевидний фемінізм: після лондонських пригод Керолайн робить висновок, що вона не чоловікина дружина, а незалежна особистість, і вирішує радикально змінити своє життя.

Гійом Лавенан "Протокол для гувернантки"

"Ексмо", 2021

[ + – ] Гійом Лавенан "Протокол для гувернантки"

Хто: 42-річний прозаїк із Нанта, фіналіст премії Медічі, яка присуджується текстам маловідомих авторів.

Що: один із найяскравіших французьких дебютів 2019 року. Незвичайний за формою: текст виглядає як інструкція, дія описана дієсловами у майбутньому.

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Про що: до благополучної сім'ї приходить молода гувернантка. Незабаром вона стає близькою подругою для дружини, коханкою для чоловіка та незамінною нянею для їхньої маленької доньки. При цьому атмосфера в романі тривожна та пригнічена, зрозуміло, що дівчина з'явилася в будинку невипадково. Але які саме в неї цілі? Чиї розпорядження вона виконує? Навіщо, коли ніхто не бачить, вона ллє воду у щілину між порогом вхідних дверей і паркетом передпокою?

Як: "Протокол" розкриває свої таємниці лише на останніх сторінках. Триллер обертається соціальної притчею у тому, як революційні потрясіння співвідносяться з рутинної повсякденністю. Зазвичай загадка набагато цікавіша за розгадку, але це не той випадок: роман Лавенана не розчаровує.

Тана Френч "Шукач"

"Фантом прес", 2021

[ + – ] Тана Френч "Шукач"

Хто: ірландська письменниця та акторка з американсько-італійським громадянством.

Що: восьмий роман Френч, вийшов у оригіналі в 2020-му. У всіх її книгах є детективна тематика, але ще вони відрізняються своєрідним стилем і похмурою іронією.

Хоч би що творили люди, аж до вбивства, природа все вбирає, затягує прогалини та продовжує займатися своїми справами. Іди зрозумій, втішно це чи сумно Тана Френч, "Шукач"

Про що: 48-річний колишній поліцейський Келвін, залишившись без дружини, яка його покинула, та роботи, яку покинув він, переїжджає з Чикаго в ірландську глушину та намагається розпочати нове життя. Виходить так собі. По-перше, місцевий тінейджер із хуліганськими замашками вимагає, щоб Келвін зайнявся пошуками його старшого брата. По-друге, в тихому ірландському вирі водяться на диво підступні ірландські чорти, тож розслідування обертається для Келвіна низкою серйозних проблем.

Як: Френч пише чарівно та дотепно, до того ж переваги її прози багаторазово посилює чудовий переклад Шаші Мартинової. Ім'я перекладачки тут не менш важливе за ім'я авторки — за сіру літературу Мартинова не береться.