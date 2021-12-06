"Поверхность длиной 500 м, которая так и ждет краски". Бэнкси выкупит здание тюрьмы за £10 млн

Граффитист собирается продать за £10 млн трафарет, по которому он в марте нарисовал на стене тюрьмы Оскара Уайльда.

Британский художник Бэнкси предложил собрать нужные средства, чтобы выкупить здание тюрьмы в английском городе Рединг, где некогда отбывал наказание писатель Оскар Уайльд. Тюрьму британский художник собирается превратить в арт-центр. Об этом сообщает The Guardian.

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Андеграундный художник и политический активист, чьи работы зачастую посвящены остросоциальным темам, попытается выручить 10 млн фунтов за трафарет, по которому он в марте нарисовал на стене тюрьмы Оскара Уайльда во время побега. На граффити изображена веревка, по которой спускается беглец, к ее концу привязана пишущая машинка. Чтобы здание тюрьмы не продали застройщикам, необходимо собрать 10 млн фунтов стерлингов.

[ + – ] "Побег" Оскара Уайльда из тюрьмы в Рединге Фото: BBC

По словам Бэнкси, сам по себе город Рединг его крайне мало интересовал, пока он не проехал мимо этой тюрьмы. "Редко прямо в центре города можно встретить стену длиной 500 м, которая так и ждет краски", — объясняет художник.

Сейчас трафарет, с помощью которого Бэнкси создал граффити, находится в художественной галерее Бристоля, его собираются продать без аукциона за сумму до £15 млн (примерно $20 млн). Такая цена объясняется тем, что Бэнкси редко пользуется трафаретами.

Классик английской и ирландской литературы Оскар Уайльд (автор "Портрета Дориана Грея" и "Кентервильского привидения") содержался в тюрьме Рединга с 1895 по 1897 по обвинению в непристойном поведении — после того, как стало известно о его отношениях с лордом Альфредом Дугласом.

Ранее Фокус сообщал, что актер Кристофер Уокен уничтожил оригинальный рисунок Бэнкси во время съемок комедийного сериала "Преступники" в английском Бристоле. Он закрасил граффити валиком.