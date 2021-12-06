"Поверхность длиной 500 м, которая так и ждет краски". Бэнкси выкупит здание тюрьмы за £10 млн
Граффитист собирается продать за £10 млн трафарет, по которому он в марте нарисовал на стене тюрьмы Оскара Уайльда.
Британский художник Бэнкси предложил собрать нужные средства, чтобы выкупить здание тюрьмы в английском городе Рединг, где некогда отбывал наказание писатель Оскар Уайльд. Тюрьму британский художник собирается превратить в арт-центр. Об этом сообщает The Guardian.
Андеграундный художник и политический активист, чьи работы зачастую посвящены остросоциальным темам, попытается выручить 10 млн фунтов за трафарет, по которому он в марте нарисовал на стене тюрьмы Оскара Уайльда во время побега. На граффити изображена веревка, по которой спускается беглец, к ее концу привязана пишущая машинка. Чтобы здание тюрьмы не продали застройщикам, необходимо собрать 10 млн фунтов стерлингов.
По словам Бэнкси, сам по себе город Рединг его крайне мало интересовал, пока он не проехал мимо этой тюрьмы. "Редко прямо в центре города можно встретить стену длиной 500 м, которая так и ждет краски", — объясняет художник.
Сейчас трафарет, с помощью которого Бэнкси создал граффити, находится в художественной галерее Бристоля, его собираются продать без аукциона за сумму до £15 млн (примерно $20 млн). Такая цена объясняется тем, что Бэнкси редко пользуется трафаретами.
Классик английской и ирландской литературы Оскар Уайльд (автор "Портрета Дориана Грея" и "Кентервильского привидения") содержался в тюрьме Рединга с 1895 по 1897 по обвинению в непристойном поведении — после того, как стало известно о его отношениях с лордом Альфредом Дугласом.
Ранее Фокус сообщал, что актер Кристофер Уокен уничтожил оригинальный рисунок Бэнкси во время съемок комедийного сериала "Преступники" в английском Бристоле. Он закрасил граффити валиком.