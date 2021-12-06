"Поверхня довжиною 500 м, яка так і чекає на фарби". Бенксі викупить будівлю в'язниці за £10 млн

Графітист збирається продати за £10 млн трафарет, яким він у березні намалював на стіні в'язниці Оскара Уайльда.

Британський художник Бенксі запропонував зібрати потрібні кошти, щоб викупити будівлю в'язниці в англійському місті Редінг, де колись відбував покарання письменник Оскар Уайльд. В'язницю британський художник збирається перетворити на арт-центр. Про це повідомляє The Guardian.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

Андеграундний художник і політичний активіст, чиї роботи найчастіше присвячені гостросоціальним темам, спробує виручити 10 млн фунтів за трафарет, яким він у березні намалював на стіні в'язниці Оскара Уайльда під час втечі. На графіті зображена мотузка, якою спускається втікач, до її кінця прив'язана друкарська машинка. Щоб будівлю в'язниці не продали забудовникам, необхідно зібрати 10 млн. фунтів стерлінгів.

[ + – ] "Втеча" Оскара Уайльда з в'язниці у Редінзі Фото: trump-elections

За словами Бенксі, саме по собі місто Редінг його вкрай мало цікавило, поки він не проїхав повз цю в'язницю. "Рідко прямо в центрі міста можна зустріти стіну завдовжки 500 м, яка так і чекає фарби", — пояснює художник.

Наразі трафарет, за допомогою якого Бенксі створив графіті, знаходиться у художній галереї Брістоля, його збираються продати без аукціону за суму до £15 млн (приблизно $20 млн). Така ціна пояснюється тим, що Бенксі рідко користується трафаретами.

Класик англійської та ірландської літератури Оскар Уайльд (автор "Портрета Доріана Грея" та "Кентервільського привиду") утримувався у в'язниці Редінга з 1895 по 1897 за звинуваченням у непристойній поведінці — після того, як стало відомо про його стосунки з лордом Альфредом Дугласом.

Раніше Фокус повідомляв, що актор Крістофер Уокен знищив оригінальний малюнок Бенксі під час зйомок комедійного серіалу "Злочинці" в англійському Брістолі. Він зафарбував графіті валиком.