Легендарний актор Крістофер Вокен знищив оригінальний малюнок Бенксі

Про те, що малюнок справді створив знаменитий вуличний художник Бенксі, обличчя якого ніхто ніколи не бачив, підтвердила команда серіалу "Злочинці".

78-річний американський актор Крістофер Вокен знищив оригінальне графіті знаменитого вуличного художника Бенксі під час зйомок комедійного серіалу "Злочинці" у Бристолі, зафарбувавши його за допомогою валика, повідомляє ВВС.

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Щоправда, розцінювати його вчинок як акт вандалізму ніхто не став, оскільки Бенксі спеціально намалював щура з двома балончиками і підписав його для серіалу ВВС, дія якого відбувається в його рідному місті.

[ + – ] Малюнок, створений Бенксі, знищив Вокен Фото: BBC/Big Talk/Four Eyes

Комедійна драма із шести частин розповідає про групу невдах, які ремонтують покинутий культурний центр у Бристолі в межах громадських робіт за скоєні ними злочини.

Крістофер грає Френка, персонаж якого завершує свої громадські роботи, зафарбовуючи графіті в кінцевому епізоді серіалу.

За сценарієм, виявивши малюнок, герой Вокена запитує свого офіцера за випробувальним терміном Даяну (яку грає Джесіка Ганнінг), чи варто йому зафарбувати його. Проте та відволікається і бачить малюнок, кажучи Френку, що ці графіті мають бути зафарбовані, а Френк робить те, що йому говорять.

[ + – ] Трейлер серіалу "Злочинці"

Про те, що актор замалював оригінальний витвір Бенксі, підтвердили представники знімальної групи:

"Ми можемо підтвердити, що малюнок наприкінці "Злочинців" був оригінальною роботою Бенксі, і що Крістофер Вокен зафарбував її під час зйомок цієї сцени, зрештою знищивши її".

Пізніше з'ясувалися деталі співпраці команди проєкту та Бенксі. Виявилося, що анонімний художник є великим шанувальником творчості Крістофера Вокена, а також був у захваті від того, що його рідний Бристоль покажуть у фільмі.

[ + – ] Герой Вокена зафарбовує творіння Бенксі

"Творча група вигадала сценарій мрії і зв'язалася з представниками художника в слабкій надії, що він зможе їм допомогти. Незабаром після цього вони виявили, що він був на тому місці, де вони знімали, і щось залишив. Вони не могли повірити у свою удачу, оскільки він намалював гігантського щура, використовуючи свою фірмову техніку трафаретного друку, а також свій відмінний підпис. Його єдиною умовою було те, щоб вони дійсно зафарбували його, і щоб це зробив його герой Крістофер, який тримає валик", — розповіло джерело The Sun.

Крістофер Вокен вважається найпродуктивнішим актором свого покоління. Навіть зараз він знімається в середньому в п'яти фільмах на рік і не відмовляється від жодних ролей, вважаючи кожну з них новим досвідом. Найвідоміші з його робіт – ролі у фільмах "Сонна лощина", "Злови мене, якщо зможеш", "Ірландець", "Сім психопатів", "Хлопці з Джерсі", "Влада переконань" та багато інших.

Раніше ми писали про те, що в жовтні частково знищену картину "Кохання у відрі для сміття" вуличного художника Бенксі продали на аукціоні за рекордні $25 мільйонів.