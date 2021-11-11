Легендарный актер Кристофер Уокен уничтожил оригинальный рисунок Бэнкси

О том, что рисунок действительно был создан знаменитым уличным художником Бэнкси, лица которого никто никогда не видел, подтвердила команда сериала "Преступники".

78-летний американский актер Кристофер Уокен уничтожил оригинальное граффити знаменитого уличного художника Бэнкси во время съемок комедийного сериала "Преступники" в Бристоле, закрасив его с помощью валика, сообщает ВВС.

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Правда, расценивать его поступок, как акт вандализма, никто не стал, поскольку Бэнкси специально нарисовал крысу с двумя баллончиками и подписал ее для сериала ВВС, действие которого происходит в его родном городе.

[ + – ] Рисунок, созданный Бэнкси, который был уничтожен Уокеном Фото: BBC/Big Talk/Four Eyes

Комедийная драма из шести частей рассказывает о группе неудачников, ремонтирующих заброшенный культурный центр в Бристоле в рамках общественных работ за совершенные ими преступления.

Кристофер играет Фрэнка, персонаж которого завершает свои общественные работы, закрашивая граффити в заключительном эпизоде ​​сериала.

По сценарию, обнаружив рисунок, герой Уокена спрашивает своего офицера по испытательному сроку Дайану (которую играет Джессика Ганнинг), следует ли ему закрасить его. Однако та отвлекается и не видит рисунка, говоря Фрэнку, что все граффити должны быть закрашены, а Фрэнк делает то, что ему говорят.

[ + – ] Трейлер сериала "Преступники"

О том, что актер зарисовал оригинальное творение Бэнкси, подтвердили представители съемочной группы:

"Мы можем подтвердить, что рисунок в конце "Преступников" была оригинальной работой Бэнкси, и что Кристофер Уокен закрасил ее во время съемок этой сцены, в конечном итоге уничтожив ее".

Позже выяснились детали сотрудничества команды проекта и Бэнкси. Оказалось, что анонимный художник является большим поклонником творчества Кристофера Уокена, а также был в восторге от того, что его родной Бристоль будет показан в фильме.

[ + – ] Герой Уокена закрашивает творение Бэнкси

"Творческая группа придумала сценарий мечты и связалась с представителями художника в слабой надежде, что он сможет им помочь. Вскоре после этого они обнаружили, что он был на том месте, где они снимали, и что-то оставил. Они не могли поверить в свою удачу, поскольку он нарисовал гигантскую крысу, используя свою фирменную технику трафаретной печати, а также свою отличительную подпись. Его единственным условием было то, чтобы они действительно закрасили его, и чтобы это сделал его герой Кристофер, держащий валик", – рассказал источник изданию The Sun.

Кристофер Уокен считается самым продуктивным актером своего поколения. Даже сейчас он снимается в среднем в пяти фильмах в год и не отказывается ни от каких ролей, считая каждую из них новым опытом. Самые известные из его работ – роли в фильмах "Сонная лощина", "Поймай меня, если сможешь", "Ирландец", "Семь психопатов", "Парни из Джерси", "Власть убеждений" и многие другие.

Ранее мы писали о том, что в октябре частично уничтоженную картину "Любовь в мусорном ведре" уличного художника Бэнкси продали на аукционе за рекордные $25 миллионов.