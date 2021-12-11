"Проплачивает знаковые сцены Голливуду": как Китай увеличивает свое присутствие в мировой киноиндустрии

Эксперты утверждают, что Китай свое влияние распространяет прямым вливанием средств в голливудские блокбастеры, меняя их содержание в свою пользу.

Обсуждая феномен азиатского вторжения в киноиндустрию, неожиданную мысль Фокусу высказал украинский режиссер Любомир Левицкий ("Тени незабытых предков", #SelfieParty), которому довелось поработать в Голливуде.

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"Китай разросся до монстра, у которого много денег. А Голливуд — это достаточно жадная тетка. И, конечно, Китай все больше будет влиять на Голливуд, — утверждает Любомир. — Но США не может противоречить своей политике, в кино у них на первом месте — пропаганда Америки. И как бы голливудские студии не хотели китайских денег, ценз будет сдерживать их аппетит. Но вот, например, фильм Дени Вильнева "Прибытие" (2016). Тарелка приземлилась и все страны были в шоке, не знали, что им делать. Весь мир хочет принять мирное решение, а китайский генерал — за бомбардировку. Американцы звонят ему и просят изменить решение. Эта сцена была проплачена, чтобы показать, что весь мир будет считаться с Китаем. Это пример того, как Китай будет интегрироваться с Голливудом. Они будут усиливать свое присутствие в конкретных блокбастерах. А с точки зрения покорения мира чисто китайским кино, мне кажется, пока об этом рано говорить".

Полностью исследование феномена "азиатского вторжения" можно почитать в статье "Как китайские блокбастеры обошли "Форсаж-9" и нового Бонда".