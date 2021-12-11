"Проплачує знакові сцени Голлівуду": як Китай збільшує свою присутність у світовій кіноіндустрії

Експерти стверджують, що Китай свій вплив поширює прямим вливанням коштів у голлівудські блокбастери, змінюючи їх утримання на свою користь.

Обговорюючи феномен азійського вторгнення у кіноіндустрію, несподівану думку Фокусу висловив український режисер Любомир Левицький ("Тіні незабутніх предків", #SelfieParty), якому довелося попрацювати у Голлівуді.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Китай розрісся до монстра, у якого багато грошей. А Голлівуд — досить жадібна тітка. І, звичайно, Китай все більше впливатиме на Голлівуд, — стверджує український режисер Любомир Левицький ("Тіні незабутих предків", #SelfieParty). — Але США не можуть суперечити своїй політиці, у кіно в них на першому місці — пропаганда Америки. Хоч як голлівудські студії не хотіли б китайських грошей, цензура стримуватиме їхній апетит. Ось, наприклад, фільм Дені Вільньова "Прибуття" (2016). Тарілка приземлилася, всі країни в шоці, не знають, що їм робити. Весь світ хоче прийняти мирне рішення, а китайський генерал — за бомбардування. Американці телефонують йому і просять змінити рішення. Ця сцена була внесена, щоб показати, що весь світ буде рахуватися з Китаєм. Це приклад того, як Китай інтегруватиметься з Голлівудом. Вони посилюватимуть свою присутність у конкретних блокбастерах. А з погляду підкорення світу суто китайським кіно, мені здається, про це рано говорити".

Повністю дослідження феномену "азійського вторгнення" можна почитати у статті "Як китайські блокбастери обійшли "Форсаж-9" та нового Бонда".