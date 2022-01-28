Суд в США отклонил ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинской шахматистки на $5 млн

Нона Гаприндашвили требует 5 млн долларов компенсации от Netflix за реплику из сериала "Ход королевы" о том, что она никогда не играла против мужчин-гроссмейстеров.

Суд в Калифорнии не удовлетворил ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинского гроссмейстера Ноны Гаприндашвили. Netflix обвиняют в искажении фактов ее биографии. Об этом сообщает BBC.

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Грузинской шахматистке не понравилась реплика из сериала "Ход королевы" о том, что она никогда не противостояла шахматисту-мужчине.

Представители онлайн-кинотеатра пытались добиться прекращения этого дела, ссылаясь на то, что четвертая поправка к Конституции США предоставляет кинематографистам широкую творческую свободу.

Однако судья окружного суда штата Калифорнии Вирджиния Филлипс так не считает. "То обстоятельство, что сериал является художественным вымыслом, не защищает Netflix от ответственности за клевету, если факт клеветы может быть доказан", — говорится в решении судьи.

Адвокаты Гаприндашвили отмечают, что она первая женщина в истории с почетным титулом международного гроссмейстера.

"На протяжении карьеры Гаприндашвили пришлось сталкиваться с предрассудками, потому что она была женщиной, и часто единственной женщиной на соревнованиях, и играла против мужчин. — заявили адвокаты грузинской шахматистки. — Многие новостные агентства и отдельные пользователи отмечали неточности в сюжетной линии".

Гаприндашвили, согласно судебным документам, считает, что сериал искажает одно из самых значительных ее карьерных достижений перед миллионами зрителей с всего мира, и затрагивает личную и профессиональную репутацию.

Интересы всемирно известной шахматистки в этом судебном иске к руководству Netflix защищает грузинская юридическая компания и несколько адвокатов из США, которые требуют от стримингового сервиса не менее 5 млн долларов в качестве компенсации.

Ранее Фокус сообщал, что сериал "Ход королевы" спровоцировал высокий спрос на шахматные доски производства испанской компании Rechapados Ferrer. Чтобы купить такую доску, нужно ждать около года. Сериал стал хорошей рекламой шахматных досок, которые выпускают испанские мастера.