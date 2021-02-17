Сериал "Ход королевы" вызвал небывалый спрос на шахматные доски испанской компании (видео)

Заказы на доски выросли вдвое и расписаны на год вперед.

Телесериал "Ход королевы", который Netflix показал в октябре прошлого года, не только получил оглушительный успех, но и сделал известной наh весь мир испанскую компанию Rechapados Ferrer, занимающуюся изготовлением шахматных досок, передает Reuters.

Несколько досок, которые изготовляют испанские мастера, появилась в фильме, а в финале сериала, где главная героиня держит самый важный бой в карьере против российского гроссмейстера, четко видно доску Rachapados Ferrer.

После сериала зрители ринулись покупать такие же изделия, как в фильме, что привезло к значительному росту продаж компании. Успех фильма, помноженный на изоляцию через карантин, привел к тому, что заказы у испанцев расписаны на год вперед.

По словам 30-летнего Дэвида Феррера, владельца Rachapados Ferre, компания, базирующаяся в Ла-Гаррига, недалеко от Барселоны, уже удвоила свои годовые заказы с примерно 22 тысяч в 2020 году до 45 тысяч в 2021 году и теперь перенесла любые новые заказы на 2022 год.

"Этот год насыщен с точки зрения производства", – констатирует Дэвид, чей дед основал компанию по изготовлению шахматных досок в 50-ых годах прошлого века.

Он добавил, что доска, которая появилась в финале сериала, стала одной из наиболее востребованных, но пока что купить ее можно только через одного немецкого дистрибьютора. Именно благодаря ему сериал, большая часть которого была снята в Берлине, получил эти доски в кадр. Но с ростом спроса и популярности шахмат компания может попытаться продать доску и через другие каналы.

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Сериал "Ход королевы", (другое название «Королевский гамбит») основан на одноименном романе Уолтера Тевиса 1983 года и рассказывает о девочке-сироте Элизабет Хармон, которая оказалась шахматным вундеркиндом. Она стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Действие сериала начинается в середине 1950-х гг. и продолжается до 1960-x.

Фильм установил рекорд сервиса Netflix по количеству просмотров. В течение 28 дней после премьеры его посмотрели 62 млн подписчиков. Один из сильнейших шахматистов мира, украинский гроссмейстер Василий Иванчук рассказал, что его рассматривали на роль российского шахматиста Василия Боргова.

Сериал спровоцировал небывалый всплеск интереса к шахматам. После премьеры сериала продажи шахматных наборов и книг о шахматах возросли в несколько раз.