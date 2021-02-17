Серіал "Хід королеви" викликав небувалий попит на шахівниці іспанської компанії (відео)

Замовлення на дошки виросли удвічі і розписані на рік вперед.

Телесеріал "Хід королеви", який Netflix показав у жовтні минулого року, не тільки отримав приголомшливий успіх, але і зробив відомою на весь світ іспанську компанію Rechapados Ferrer, що займається виготовленням шахових дощок, передає Reuters.

Кілька дощок, які виготовляють іспанські майстри, з'явилася у фільмі, а у фіналі серіалу, де головна героїня тримає найважливіший бій в кар'єрі проти російського гросмейстера, чітко видно дошку Rachapados Ferrer.

Після серіалу глядачі кинулися купувати такі ж вироби, як у фільмі, що привезло до значного зростання продажів компанії. Успіх фільму, помножений на ізоляцію через карантин, привів до того, що замовлення у іспанців розписані на рік вперед.

За словами 30-річного Девіда Феррера, власника Rachapados Ferre, компанія, що базується в Ла-Гарріга, недалеко від Барселони, вже подвоїла свої річні замовлення з приблизно 22 тисяч у 2020 році до 45 тисяч у 2021 році і тепер перенесла будь-які нові замовлення на 2022 рік.

"Цей рік насичений з точки зору виробництва", — констатує Девід, чий дід заснував компанію з виготовлення шахових дощок в 50-их роках минулого століття.

Він додав, що дошка, яка з'явилася в фіналі серіалу, стала однією з тих, що найбільше користуються попитом, але поки що купити її можна тільки через одного німецького дистриб'ютора. Саме завдяки йому серіал, велика частина якого була знята в Берліні, отримав ці дошки в кадр. Але з ростом попиту і популярності шахів компанія може спробувати продати дошку і через інші канали.

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Серіал "Хід королеви", (інша назва «Королівський гамбіт») заснований на однойменному романі Уолтера Тевіса 1983 року і розповідає про дівчинку-сироту Елізабет Хармон, яка виявилася шаховим вундеркіндом. Вона прагне стати найкращим шахістом світу, але при цьому бореться з емоційними проблемами, а також з наркотичною та алкогольною залежністю. Дія серіалу починається в середині 1950-х рр. і триває до 1960-x.

Фільм встановив рекорд сервісу Netflix за кількістю переглядів. Протягом 28 днів після прем'єри його подивилися 62 млн підписників. Один з найсильніших шахістів світу, український гросмейстер Василь Іванчук розповів, що його розглядали на роль російського шахіста Василя Боргова.

Серіал спровокував небувалий сплеск інтересу до шахів. Після прем'єри серіалу продажу шахових наборів і книг про шахи зросли у кілька разів.