Суд у США відхилив клопотання Netflix про анулювання позову грузинської шахістки на $5 млн

Нона Гапріндашвілі вимагає 5 млн доларів компенсації від Netflix за репліку із серіалу "Хід королеви" про те, що вона ніколи не грала проти чоловіків-гросмейстерів.

Суд у Каліфорнії не задовольнив клопотання Netflix про анулювання позову грузинської гросмейстерки Нони Гапріндашвілі. Netflix звинувачують у викривленні фактів її біографії. Про це повідомляє ВВС.

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Грузинській шахістці не сподобалася репліка із серіалу "Хід королеви" про те, що вона ніколи не протистояла шахісту-чоловіку.

Представники онлайн-кінотеатру намагалися домогтися припинення цієї справи, посилаючись на те, що четверте виправлення до Конституції США надає кінематографістам широку творчу свободу.

Проте суддя окружного суду штату Каліфорнії Вірджинія Філліпс так не вважає. "Та обставина, що серіал є художнім вимислом, не захищає Netflix від відповідальності за наклеп, якщо факт наклеп може бути доведений", — йдеться у рішенні судді.

Адвокати Гапріндашвілі зазначають, що вона перша жінка в історії з почесним титулом міжнародного гросмейстера.

"Протягом кар'єри Гапріндашвілі довелося стикатися із забобонами, тому що вона була жінкою, і часто єдиною жінкою на змаганнях, і грала проти чоловіків, — заявили адвокати грузинської шахістки. — Багато агентств новин та окремі користувачі зазначали неточності в сюжетній лінії".

Гапріндашвілі, згідно із судовими документами, вважає, що серіал спотворює одне з найзначніших її кар'єрних досягнень перед мільйонами глядачів з усього світу, і зачіпає особисту та професійну репутацію.

Інтереси всесвітньо відомої шахістки в цьому судовому позові до керівництва Netflix захищає грузинська юридична компанія і кілька адвокатів зі США, які вимагають від стрімінгового сервісу не менше 5 млн доларів як компенсацію.

Раніше Фокус повідомляв, що серіал "Хід королеви" спровокував високий попит на шахівниці виробництва іспанської компанії Rechapados Ferrer. Щоб купити таку дошку, треба чекати майже рік. Серіал став гарною рекламою шахівниці, які випускають іспанські майстри.