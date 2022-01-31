Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко

Режиссеру было 84 года, он умер от осложнений от коронавируса

30 января 2022 года стало известно, что 84 году жизни умер режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко. Об этом пишет KP.

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Причиной смерти народного артиста России Виктора Мережко стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом рассказала его дочь Мария.

По ее словам, в декабре 84-летний режиссер серьезно заболел, но отказывался от госпитализации и даже вызова скорой. Он тяжело себя чувствовал и задыхался, но старался это скрывать.

"Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, простуда. И занимался самолечением. Брат Ваня заходил к отцу, видел, как тот задыхается, что ему трудно ходить, хотя папа хитрил и скрывал это. Но переломить нежелание отца ехать в больницу не могли, пока через скандал не скрутил его и не отвез на КТ. Это было 10 января. Там выяснилось, что у папы одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%", — рассказала дочь режиссера.

[ + – ] Виктор Мережко с дочерью Фото: Соцсети

Мережко положили в реанимацию. И лечение шло успешно, пока у него внезапно не отнялась нога. Режиссеру сделали операцию, после которой ему стало хуже.

"Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать. Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция была совершенно бессмысленна", — резюмировала Мария.

Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище, рядом с его женой, Тамарой Мережко, которая скончалась в 1997 году в 51 год.

[ + – ] Виктор Мережко с женой и сыном Фото: Соцсети

Биография Виктора Мережко

Виктор Иванович Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области. В детстве Виктор Мережко с семьей часто переезжали, одно время он жил в Черкасской области. После окончания школы Виктор одно время работал рубщиком леса.

В 1961 году во Львове окончил технологический факультет Украинского полиграфического института по специальности "инженер-технолог", в 1968 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности "кинодраматург".

Профессиональная деятельность

Во время учебы Мережко во ВГИКе по его сценарию на "Мосфильме" режиссер Леонид Миллионщиков снял короткометражный фильм "Зареченские женихи". Затем последовали еще несколько короткометражек. Всего по сценариям Виктора Мережко снято более 50 фильмов и сериалов, среди них "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978).

Одной из последних картин, вышедших по его сценарию стала мелодрама 2019 года "Входя в дом, оглянись".

Также по его сценариям снято 12 мультфильмов: "Василиса Прекрасная" (1977), "Премудрый пескарь" (1979) , "Приключения пингвиненка Лоло" (1986).

Помимо киносценариев, Виктор Мережко — автор более 15 пьес и иногда появлялся в фильмах и сериалах в эпизодических ролях. А в 2000-х он занялся режиссурой. Его последней работой стал четырехсерийный сериал "Не ждали" (2019).

Виктор Мережко являлся членом правления Союза кинематографистов России, членом Союза писателей России. Вместе с Юлием Гусманом основал Российскую академию кинематографических искусств "Ника", был ее первым президентом, затем — членом президиума и почетным членом Совета академии. Являлся один из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок".

Напомним, в 85 лет скончался известный актер Леонид Куравлев. Последние полгода он жил в доме престарелых. Ранее он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и перенес операцию на желудке.