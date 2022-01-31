Помер режисер і сценарист Віктор Мережко

Режисерові було 84 роки, він помер від ускладнень від коронавірусу

30 січня 2022 року стало відомо, що на 84 році життя помер режисер, сценарист і актор Віктор Мережко. Про це пише KP.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

Причиною смерті народного артиста Росії Віктора Мережка стали ускладнення після перенесеної коронавірусної інфекції. Про це розповіла донька Марія.

За її словами, у грудні 84-річний режисер серйозно захворів, але відмовлявся від госпіталізації та навіть виклику швидкої. Він важко почувався та задихався, але намагався це приховувати.

"Ніщо не віщувало біди, поки тато не захворів у грудні. Це був, мабуть, коронавірус, хоча тато хитрував і приховував це. Але переламати небажання батька їхати до лікарні не могли, поки через скандал не скрутили його та не відвезли на КТ, це було 10 січня, там з'ясувалося, щову тата одна легеня вражена на 90%, а друга на 95%", — розповіла донька режисера.

[ + – ] Віктор Мережко з дочкою Фото: Соцсети

Мережка поклали в реанімацію. І лікування йшло успішно, поки в нього раптово не відняло ногу. Режисерові зробили операцію, після якої йому стало гірше.

"Вирішили робити термінову операцію, ввели його в наркоз. Після тієї операції, яка лише виявила якийсь потік крові, батько став згасати. Буквально за тиждень пішов. Вважаю, що операція була абсолютно безглузда", — резюмувала Марія.

Поховають режисера на Троєкурівському цвинтарі, поряд із його дружиною, Тамарою Мережко, яка померла в 1997 році у 51 рік.

[ + – ] Віктор Мережко з дружиною та сином Фото: Соцсети

Біографія Віктора Мережка

Віктор Іванович Мережко народився 28 липня 1937 року на хуторі Ольгінфельд Олександрівського району Ростовської області. У дитинстві Віктор Мережко із сім'єю часто переїжджали, у свій час він жив у Черкаській області. Після закінчення школи Віктор у свій час працював лісорубом.

1961 року у Львові закінчив технологічний факультет Українського поліграфічного інституту за спеціальністю "інженер-технолог", 1968 року закінчив сценарний факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії за спеціальністю "кінодраматург".

Професійна діяльність

Під час навчання Мережка у ВДІК за його сценарієм на "Мосфільмі" режисер Леонід Мільйонщиков зняв короткометражний фільм "Зарічні наречені". Потім були ще кілька короткометражок. Загалом за сценаріями Віктора Мережка знято понад 50 фільмів і серіалів, серед них "Привіт і прощай" (1972), "Трин-трава" (1976), "Вас чекає громадянка Ніканорова" (1978).

Однією з останніх картин, що вийшли за його сценарієм, стала мелодрама 2019 року "Входячи в будинок, озирнися".

Також за його сценаріями знято 12 мультфільмів: "Василина Прекрасна" (1977), "Премудрий піскар" (1979), "Пригоди пінгвіна Лоло" (1986).

Крім кіносценаріїв, Віктор Мережко — автор понад 15 п'єс, і іноді він з'являвся у фільмах і серіалах в епізодичних ролях. А у 2000-х він зайнявся режисурою. Його останньою роботою став чотирисерійний серіал "Не чекали" (2019).

Віктор Мережко був членом правління Спілки кінематографістів Росії, членом Спілки письменників Росії. Разом із Юлієм Гусманом заснував Російську академію кінематографічних мистецтв "Ніка", був її першим президентом, потім членом президії та почесним членом Ради академії. Був одним із організаторів кінофестивалю країн СНД та Балтії "Кіношок".

Нагадаємо, у 85 років помер відомий актор Леонід Куравльов. Останні пів року він жив у будинку для людей похилого віку. Раніше його було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, і він переніс операцію на шлунку.