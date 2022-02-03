Лидируют "Дюна" и "Власть пса": кинопремия BAFTA огласила номинантов на награды (список)
Юбилейная 75-я британская кинопремия BAFTA пройдет 10 апреля в Лондоне, а ведущей станет американская актриса Ребел Уилсон.
Британская академия кино и телевизионных искусств обнародовала список номинатов на кинопремию BAFTA 2022. Лидерами номинаций стали экранизация Дени Вильнева Дюна — она получила 11 номинаций, а проект Джейн Кэмпион на стриминговой платформе Netflix Власть пса попал в 8 номинаций. Всего платфора получил 22 номинации для своих проектов. Драма Кеннета Браны Белфаст получила 6 номинаций, а фильм из серии Бондианы Не время умирать, Вестсайдская история Стивена Спилберга и Лакричная пицца Пола Томаса Андерсона получили по 5 номинаций. Список обнародован на сайте премии BAFTA в четверг, 3 февраля.
За одну из главных номинаций в категории Лучшая актриса поборются Леди Гага (Дом Гуччи), Рената Рейнсве (Худший человек на свете), Тесса Томпсон (Идентичность), Эмилия Джонс (Кода), Алана Хейм (Лакричная пицца), Джоанна Скэнлен (После любви).
А в номинации на Лучшего актера представлены Бенедикт Камбербетч (Власть пса), Стивен Грэм (Точка кипения), Уилл Смит (Король Ричард), Леонардо Ди Каприо (Не смотрите наверх), Адил Ахтар (Али и Ава), Махершала Али (Лебединая песня).
Обсуждаемый фантастический боевик Дюна получил 11 номинаций: "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший кастинг", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", а также кинокартина может получить награду за лучший дизайн костюмов, макияж и прически, работу художника, визуальные эффекты и звук.
Вестерн Власть пса получил номинации в 8 категориях: "Лучший фильм", "Лучший драматический фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший актер" "Лучший актер второго плана" (сразу два актера), "Лучшая режиссерская работа".
В целом проекты Netflix принесли стриминговой платформе 22 номинации: 8 номинаций для Власти пса, по 4 номинации для Не смотри наверх и режиссерского дебюта Ребекки Холл Идентичность, а также фильм актрисы Мэгги Джилленхол Незнакомая дочь получил 2 номинации.
BAFTA — Церемония вручения кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств, получить статуэтку считается также престижно, как и награду "Оскар" или "Золотой глобус". Те фильмы, что удостоились внимания британских кинокритиков, с большой вероятностью смогут побороться и за "Оскар".
Основные номинации премии BAFTA 2022:
Восходящая звезда (по результатам общественного голосования)
- Ариана Дебоуз
- Харрис Дикинсон
- Лашана Линч
- Миллисент Симмондс
- Коди Смит-МакФи
Лучший фильм
- Белфаст
- Не смотрите наверх
- Дюна
- Лакричная пицца
- Власть пса
Лучший британский фильм
- После любви
- Али и Ава
- Белфаст
- Точка кипения
- Сирано
- Все говорят о Джейми
- Дом Гуччи
- Последняя ночь в Сохо
- Не время умирать
- Идентичность
Лучший фильм не на английском языке
- Сядь за руль моей машины — Рюсуке Хамагути, Терухиса Ямамото
- Рука Бога — Паоло Соррентино, Лоренцо Миели
- Параллельные матери — Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
- Маленькая мама — Селин Сьямма, Бенедикт Куврер
- Худший человек на свете — Йоахим Триер, Томас Робсам
Лучший анимационный фильм
- Энканто
- Побег
- Лука
- Митчеллы против машин
Лучший режиссер
- После любви — Алем Хан
- Сядь за руль моей машины — Рюсуке Хамагути
- Явление — Одри Диван
- Лакричная пицца — Пол Томас Андерсон
- Власть пса — Джейн Кэмпион
- Титан — Джулия Дюкурно
Лучший оригинальный сценарий
- Быть Рикардо — Аарон Соркин
- Белфаст — Кеннет Брана
- Не смотрите наверх — Адам Маккей
- Король Ричард — Зак Бейлин
- Лакричная пицца — Пол Томас Андерсон
Лучший адаптированный сценарий
- Кода — Сиан Хедер
- Сядь за руль моей машины — Рюсуке Хамагути
- Дюна — Дени Вильнев
- Незнакомая дочь — Мэгги Джилленхол
- Власть пса — Джейн Кэмпион
Всего у премии есть 25 номинаций в разных направлениях.
Напомним, 9 января прошла ежегодная премия "Золотой глобус". В этом году она прошла без зрителей, трансляции и звезд на красной дорожке из-за коронавируса. А также отметилась скандалом связанным с тем, что в Ассоциации нет чернокожих членов, которые определяют номинатов и победителей премии.