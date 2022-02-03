Лидируют "Дюна" и "Власть пса": кинопремия BAFTA огласила номинантов на награды (список)

Юбилейная 75-я британская кинопремия BAFTA пройдет 10 апреля в Лондоне, а ведущей станет американская актриса Ребел Уилсон.

Британская академия кино и телевизионных искусств обнародовала список номинатов на кинопремию BAFTA 2022. Лидерами номинаций стали экранизация Дени Вильнева Дюна — она получила 11 номинаций, а проект Джейн Кэмпион на стриминговой платформе Netflix Власть пса попал в 8 номинаций. Всего платфора получил 22 номинации для своих проектов. Драма Кеннета Браны Белфаст получила 6 номинаций, а фильм из серии Бондианы Не время умирать, Вестсайдская история Стивена Спилберга и Лакричная пицца Пола Томаса Андерсона получили по 5 номинаций. Список обнародован на сайте премии BAFTA в четверг, 3 февраля.

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За одну из главных номинаций в категории Лучшая актриса поборются Леди Гага (Дом Гуччи), Рената Рейнсве (Худший человек на свете), Тесса Томпсон (Идентичность), Эмилия Джонс (Кода), Алана Хейм (Лакричная пицца), Джоанна Скэнлен (После любви).

А в номинации на Лучшего актера представлены Бенедикт Камбербетч (Власть пса), Стивен Грэм (Точка кипения), Уилл Смит (Король Ричард), Леонардо Ди Каприо (Не смотрите наверх), Адил Ахтар (Али и Ава), Махершала Али (Лебединая песня).

Обсуждаемый фантастический боевик Дюна получил 11 номинаций: "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший кастинг", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", а также кинокартина может получить награду за лучший дизайн костюмов, макияж и прически, работу художника, визуальные эффекты и звук.

Вестерн Власть пса получил номинации в 8 категориях: "Лучший фильм", "Лучший драматический фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший актер" "Лучший актер второго плана" (сразу два актера), "Лучшая режиссерская работа".

В целом проекты Netflix принесли стриминговой платформе 22 номинации: 8 номинаций для Власти пса, по 4 номинации для Не смотри наверх и режиссерского дебюта Ребекки Холл Идентичность, а также фильм актрисы Мэгги Джилленхол Незнакомая дочь получил 2 номинации.

BAFTA — Церемония вручения кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств, получить статуэтку считается также престижно, как и награду "Оскар" или "Золотой глобус". Те фильмы, что удостоились внимания британских кинокритиков, с большой вероятностью смогут побороться и за "Оскар".

Основные номинации премии BAFTA 2022:

Восходящая звезда (по результатам общественного голосования)

Ариана Дебоуз

Харрис Дикинсон

Лашана Линч

Миллисент Симмондс

Коди Смит-МакФи

Лучший фильм

Белфаст

Не смотрите наверх

Дюна

Лакричная пицца

Власть пса

Лучший британский фильм

После любви

Али и Ава

Белфаст

Точка кипения

Сирано

Все говорят о Джейми

Дом Гуччи

Последняя ночь в Сохо

Не время умирать

Идентичность

Лучший фильм не на английском языке

Сядь за руль моей машины — Рюсуке Хамагути, Терухиса Ямамото

Рука Бога — Паоло Соррентино, Лоренцо Миели

Параллельные матери — Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар

Маленькая мама — Селин Сьямма, Бенедикт Куврер

Худший человек на свете — Йоахим Триер, Томас Робсам

Лучший анимационный фильм

Энканто

Побег

Лука

Митчеллы против машин

Лучший режиссер

После любви — Алем Хан

Сядь за руль моей машины — Рюсуке Хамагути

Явление — Одри Диван

Лакричная пицца — Пол Томас Андерсон

Власть пса — Джейн Кэмпион

Титан — Джулия Дюкурно

Лучший оригинальный сценарий

Быть Рикардо — Аарон Соркин

Белфаст — Кеннет Брана

Не смотрите наверх — Адам Маккей

Король Ричард — Зак Бейлин

Лакричная пицца — Пол Томас Андерсон

Лучший адаптированный сценарий

Кода — Сиан Хедер

Сядь за руль моей машины — Рюсуке Хамагути

Дюна — Дени Вильнев

Незнакомая дочь — Мэгги Джилленхол

Власть пса — Джейн Кэмпион

Всего у премии есть 25 номинаций в разных направлениях.

Напомним, 9 января прошла ежегодная премия "Золотой глобус". В этом году она прошла без зрителей, трансляции и звезд на красной дорожке из-за коронавируса. А также отметилась скандалом связанным с тем, что в Ассоциации нет чернокожих членов, которые определяют номинатов и победителей премии.