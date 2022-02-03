Лідирують "Дюна" та "У руках пса": кінопремія BAFTA оголосила номінантів на нагороди (список)

Ювілейна 75-та британська кінопремія BAFTA пройде 10 квітня у Лондоні, а ведучою стане американська акторка Ребел Вілсон.

Британська академія кіно і телевізійного мистецтва оприлюднила список номінантів на кінопремію BAFTA 2022. Лідером у номінаціях стала екранізація Дені Вільнева "Дюна" — вона отримала 11 номінацій, а проєкт Джейн Кемпіон на стримінговій платформі Netflix "У руках пса" отримав 8 номінацій. Усього платформа отримала 22 номінації для своїх проєктів. Драма Кеннета Брани "Белфаст" отримала 6 номінацій, а фільм із серії Бондіани "Не час помирати", "Вестсайдська історія" Стівена Спілберга та "Лакрична піца" Пола Томаса Андерсона отримали по 5 номінацій. Список оприлюднений на сайті премії BAFTA у четвер, 3 лютого.

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За одну з головних номінацій у категорії Найкраща акторка поборються Леді Гага (Дім Гуччі), Рената Рейнсве (Найгірша людина на світі), Тесса Томпсон (Ідентичність), Емілія Джонс (Кода), Алана Хейм (Лакрична піца), Джоанна Скенлен (Після любові).

А в номінації на Найкращого актора представлені Бенедикт Камбербетч (У руках пса), Стівен Грем (Точка кипіння), Вілл Сміт (Король Річард), Леонардо Ді Капріо (Не дивіться нагору), Аділ Ахтар (Алі та Ава), Махершала Алі (Лебедина пісня).

Обговорюваний фантастичний бойовик Дюна отримав 11 номінацій: "Найкращий фільм", "Найкращий адаптований сценарій", "Найкращий кастинг", "Найкраща музика до фільму", "Найкраща операторська робота", "Найкращий монтаж", а також кінокартина може отримати нагороду за найкращий дизайн костюмів, макіяж та зачіски, роботу художника, візуальні ефекти та звук.

Вестерн У руках пса отримав номінації у 8 категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий драматичний фільм", "Найкращий режисер" та "Найкращий адаптований сценарій", "Найкращий актор" "Найкращий актор другого плану" (відразу два актори), "Найкраща режисерська робота".

Загалом проєкти Netflix принесли стримінговій платформі 22 номінації: 8 номінацій для У руках пса, по 4 номінації для Не дивись нагору і режисерського дебюту Ребекки Холл Ідентичність, а також фільм акторки Меггі Джилленгол Незнайома дочка отримала 2 номінації.

BAFTA — Церемонія вручення кінематографічних нагород Британської академії кіно та телевізійних мистецтв, отримати статуетку вважається так само престижно, як і нагороду "Оскар" або "Золотий глобус". Ті фільми, що удостоїлися уваги британських кінокритиків, з ймовірністю зможуть поборотися і за "Оскар".

Основні номінації премії BAFTA 2022:

Висхідна зірка (за результатами громадського голосування)

Аріана Дебоуз

Гарріс Дікінсон

Лашана Лінч

Міллісент Сіммондс

Коді Сміт-МакФі

Кращий фільм

Белфаст

Не дивіться нагору

Дюна

Лакрична піца

У руках пса

Найкращий британський фільм

Після любові

Алі та Ава

Белфаст

Точка кипіння

Сірано

Всі говорять про Джеймі

Дім Гуччі

Остання ніч у Сохо

Не час вмирати

Ідентичність

Найкращий фільм не англійською мовою

Сядь за кермо моєї машини — Рюсуке Хамагуті, Терухіса Ямамото

Рука Бога — Паоло Соррентіно, Лоренцо Мієлі

Паралельні матері — Педро Альмодовар, Агустін Альмодовар

Маленька мама — Селін Сьямма, Бенедикт Куврер

Найгірша людина на світі — Йоахім Трієр, Томас Робсам

Найкращий анімаційний фільм

Енканто

Втеча

Лука

Мітчели проти машин

Найкращий режисер

Після любові — Алем Хан

Сядь за кермо моєї машини — Рюсуке Хамагуті

Явлення — Одрі Діван

Лакрична піца — Пол Томас Андерсон

У руках пса — Джейн Кемпіон

Титан — Джулія Дюкурно

Найкращий оригінальний сценарій

Бути Рікардо — Аарон Соркін

Белфаст — Кеннет Брана

Не дивіться нагору — Адам Маккей

Король Річард — Зак Бейлін

Лакрична піца — Пол Томас Андерсон

Найкращий адаптований сценарій

Кода — Сіан Хедер

Сядь за кермо моєї машини — Рюсуке Хамагуті

Дюна — Дені Вільнев

Незнайома дочка — Меггі Джилленгол

У руках пса — Джейн Кемпіон

Загалом премія має 25 номінацій у різних напрямках.

Нагадаємо, 9 січня відбулася щорічна премія "Золотий глобус". Цього року вона пройшла без глядачів, трансляції та зірок на червоній доріжці через коронавірус. А також відзначилася скандалом, пов'язаним з тим, що в Асоціації немає чорношкірих членів, які визначають номінантів та переможців премії.