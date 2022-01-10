Золотий глобус 2022. Названо лауреатів премії, яка змінила формат через расові скандали

Цього року премія пройшла без глядачів, трансляції та самих зірок на червоній доріжці.

9 січня Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила переможців 79-ї щорічної премії "Золотий глобус" на закритій церемонії в готелі "Беверлі Гілтон" у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

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Цього року не було ЗМІ, глядачів, червоних доріжок та гостей у кутюрному вбранні через різкий сплеск випадків захворювання на COVID-19, оскільки висококонтагіозний варіант Омікрон стрімко поширюється в США.

Проте не коронавірусом єдиним, як виявилося. Ще в травні NBC заявила, що не транслюватиме церемонію нагородження 2022 року через обурення, викликане викриттям Los Angeles Times, у якому повідомлялося, що в Асоціації немає чорношкірих членів (HFPA складається з 87 міжнародних журналістів, які щороку визначають номінантів та переможців "Золотого глобусу").

Після скандалу актор Том Круз повернув Асоціації три своїх "Золотих глобуси". Такий крок знаменитості підтримали багато колег. Попри те, що HFPA відреагувала на обурення та внесла зміни до правил, додавши до журі темношкірих, бойкот голлівудських знаменитостей сильно вдарив по її репутації. Майже ніхто з акторів А-ліста не захотів записати відеозвернення. Це зробили лише Арнольд Шварценеггер та Джеймі Лі Кертіс.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер двічі номінувався на премію і вкотре її отримав

[ + – ] Джеймі Лі Кертіс – дворазова володарка "Золотого глобусу"

Проте нагороди знайшли своїх героїв. Лідерами за кількістю номінацій стали фільми "Влада пса" новозеландської режисерки Джейн Кемпіон та "Белфаст", режисером якої виступив Кеннет Брана. Вони були номіновані сім разів. У результаті найкращою драматичною картиною року стала "Влада пса", Кемпіон отримала "Золотий глобус" за найкращу режисуру, а Коді Сміт-Макфі удостоєний нагороди як найкращий актор другого плану.

Що стосується "Белфасту", то Брана став найкращим сценаристом.

Найкращим фільмом минулого року іноземною мовою стала японська драма під назвою "Сядь за кермо моєї машини". Таким чином, впливова організація підтримала аналогічні рішення асоціацій кінокритиків Нью-Йорка та Лос-Анджелеса.

[ + – ] Найкращий фільм іноземною мовою – "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

Найкращим мюзиклом журі назвало "Вестсайдську історію". Картина поставлена Стівеном Спілбергом за сценарієм Тома Кушнера. Рейчел Зеглер, яка зіграла в ньому, удостоєна нагороди в номінації "Найкраща акторка в комедії або мюзиклі", а Аріана ДеБоз отримала "Золотий глобус" як "Найкраща акторка другого плану".

Вілл Сміт переміг у номінації "Найкращий актор у драматичному фільмі". Журі гідно оцінило його гру у фільмі "Король Річард".

[ + – ] Вілл Сміт

Ніколь Кідман визнана першою в номінації "Найкраща акторка у драматичному фільмі" за роль у картині "Бути Рікардо".

[ + – ] Ніколь Кідман на зйомках фільму "Бути Рікардо"

У номінації "Найкращий актор у комедії чи мюзиклі" переміг Ендрю Гарфілд (фільм "Тік-так, бум!").

Найкращим саундтреком визнано пісню No Time to Die Біллі Айліш, яка пролунала в останній частині бондіани "Не час помирати", а найкращою музикою до фільму стала композиція Ханса Циммера ("Дюна").

[ + – ] Найкращим саундтреком до фільму названо пісню Біллі Айліш No Time to Die

Нашуміла на весь світ багатосерійна драма про виживання "Гра в кальмара" удостоїлася лише однієї нагороди. 77-річний О Йон Су, який зіграв гравця №101, переміг у номінації "Найкращий актор другого плану в телесеріалі, мінісеріалі або телефільмі".

Інші переможці премії "Золотий глобус".

Найкращий фільм іноземною мовою — "Сядь за кермо моєї машини" (Японія);

— "Сядь за кермо моєї машини" (Японія); Найкращий анімаційний фільм — "Енканто";

— "Енканто"; Найкращий телесеріал (драма) – "Спадкоємці";

– "Спадкоємці"; Найкращий телесеріал (мюзикл або комедія) – "Хитрості";

– "Хитрості"; Найкращий телефільм, серіал або мінісеріал — "Підземна залізниця";

— "Підземна залізниця"; Найкращий актор у драматичному серіалі – Джеремі Стронг, "Спадкоємці";

– Джеремі Стронг, "Спадкоємці"; Найкраща акторка у драматичному серіалі – ЕмДжей Родрігес, "Поза";

– ЕмДжей Родрігес, "Поза"; Найкращий актор у мюзиклі чи комедії – Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо";

– Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"; Найкраща акторка в мюзиклі чи комедії – Джин Смарт, "Хитрості";

– Джин Смарт, "Хитрості"; Найкращий актор у телефільмі , серіалі або мінісеріалі – Майкл Кітон, "Ломка";

, серіалі або мінісеріалі – Майкл Кітон, "Ломка"; Найкраща акторка в телефільмі, серіалі або мінісеріалі – Кейт Вінслет, "Мейр із Істтауна";

– Кейт Вінслет, "Мейр із Істтауна"; Найкраща акторка другого плану –Сара Снук, "Спадкоємці".

[ + – ] Усі володарі премії "Золотий глобус 2022"

Організатори премії подякували всім, хто брав у ній участь, опублікувавши відповідний пост на офіційній сторінці у соцмережі:

"Для нас було великим задоволенням відзначити такий неймовірний талант і справжню честь працювати зі стількома чудовими організаціями. Дякуємо всім номінантам та всім переможцям за все, що ви робите, щоб нести любов до телебачення та кіно світовим спільнотам 365 днів на рік".