Золотой глобус 2022. Названы лауреаты премии, изменившей формат из-за расовых скандалов

В этом году премия прошла без зрителей, трансляции и самих звезд на красной дорожке.

9 января Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила победителей 79-й ежегодной премии "Золотой глобус" на закрытой церемонии в отеле "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

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В этом году не было СМИ, зрителей, красных дорожек и гостей в кутюрных нарядах из-за резкого всплеска случаев заболевания COVID-19, поскольку высококонтагиозный вариант Омикрон стремительно распространяется по США.

Однако не коронавирусом единым, как оказалось. Еще в мае NBC заявила, что не будет транслировать церемонию награждения 2022 года из-за возмущения, вызванного разоблачением Los Angeles Times, в котором сообщалось, что в Ассоциации нет чернокожих членов (HFPA состоит из 87 международных журналистов, которые ежегодно определяют номинантов и победителей "Золотого глобуса").

После разразившегося скандала актер Том Круз вернул Ассоциации три своих "Золотых глобуса". Такой шаг знаменитости поддержали многие коллеги. Несмотря на то, что HFPA отреагировала на возмущение и внесла изменения в правила, добавив в жюри темнокожих, бойкот голливудских знаменитостей сильно ударил по ее репутации. Практически никто из актеров А-листа не захотел записать видеообращение. Это сделали только Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер дважды номинировался на премию и раз ее получил

[ + – ] Джейми Ли Кертис – двукратная обладательница "Золотого глобуса"

Тем не менее, награды нашли своих героев. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион и "Белфаст", режиссером которой выступил Кеннет Брана. Они были номинированы по семь раз. В результате лучшей драматической картиной года стала "Власть пса", Кэмпион получила "Золотой глобус" за лучшую режиссуру, а Коди Смит-Макфи удостоен награды как лучший актер второго плана.

Что касается "Белфаста", то Брана стал лучшим сценаристом.

Лучшим фильмом прошлого года на иностранном языке стала японская драма под названием "Сядь за руль моей машины". Таким образом, влиятельная организация поддержала аналогичные решения ассоциаций кинокритиков Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

[ + – ] Лучший фильм на иностранном языке – "Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучшим мюзиклом жюри назвало "Вестсайдскую историю". Картина поставлена Стивеном Спилбергом по сценарию Тома Кушнера. Рэйчел Зеглер, сыгравшая в нем, удостоена награды в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле", а Ариана ДеБоз получила "Золотой глобус" как "Лучшая актриса второго плана".

Уилл Смит победил в номинации "Лучший актер в драматическом фильме". Жюри по достоинству оценило его игру в фильме "Король Ричард".

[ + – ] Уилл Смит

Николь Кидман признана первой в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль в картине "Быть Рикардо".

[ + – ] Николь Кидман на съемках фильма "Быть Рикардо"

В номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" победил Эндрю Гарфилд (фильм "Тик-так, бум!").

Лучшим саундтреком признана песня No Time to Die Билли Айлиш, прозвучавшая в последней части бондианы "Не время умирать", а лучшей музыкой к фильму стала композиция Ханса Циммера ("Дюна").

[ + – ] Лучшим саундтреком к фильму названа песня Билли Айлиш No Time to Die

Нашумевшая на весь мир многосерийная драма о выживании "Игра в кальмара" удостоилась лишь одной награды. 77-летний О ен-су, сыгравший игрока №101, победил в номинации "Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме".

Другие победители премии "Золотой глобус".

Лучший фильм на иностранном языке — "Сядь за руль моей машины" (Япония);

— "Сядь за руль моей машины" (Япония); Лучший анимационный фильм – "Энканто";

– "Энканто"; Лучший телесериал (драма) – "Наследники";

– "Наследники"; Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – "Хитрости";

– "Хитрости"; Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – "Подземная железная дорога";

– "Подземная железная дорога"; Лучший актер в драматическом сериале – Джереми Стронг, "Наследники";

– Джереми Стронг, "Наследники"; Лучшая актриса в драматическом сериале – ЭмДжей Родригес, "Поза";

– ЭмДжей Родригес, "Поза"; Лучший актер в мюзикле или комедии – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо";

– Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"; Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Джин Смарт, "Хитрости";

– Джин Смарт, "Хитрости"; Лучший актер в телефильме , сериале или мини-сериале – Майкл Китон, "Ломка";

, сериале или мини-сериале – Майкл Китон, "Ломка"; Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале – Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна";

– Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"; Лучшая актриса второго плана – Сара Снук, "Наследники".

[ + – ] Все обладатели премии "Золотой глобус 2022"

Организаторы премии поблагодарили всех, кто принимал в ней участие, опубликовав соответствующий пост на официальной странице в соцсети:

"Для нас было большим удовольствием отметить такой невероятный талант и подлинную честь работать со столькими замечательными организациями. Спасибо всем номинантам и всем победителям за все, что вы делаете, чтобы нести любовь к телевидению и кино мировым сообществам 365 дней в году".