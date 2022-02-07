В Китае вернули первоначальную концовку "Бойцовского клуба" после волны критики (видео)

Вместо взрывов высотных зданий китайские зрители получили краткое сообщение о том, что Тайлер Дерден на самом деле арестован.

Китайский потоковый сервис Tencent Video восстановил первоначальный финал фильма Дэвида Финчера 1999 года "Бойцовский клуб" после того, как внесенные им поправки, в которых полиция "быстро выяснила весь план и арестовала всех преступников", вызвали волну критики среди зрителей, сообщает The Guardian.

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Полное изменение финала популярного фильма, в котором снимались такие голливудские звезды, как Брэд Питт, Эдвард Нортон и Хелена Бонэм Картер, попало в заголовки международных газет в прошлом месяце.

В подвергшейся цензуре версии картины персонаж Эдварда Нортона, рассказчик, по-прежнему убивает свое воображаемое альтер-эго Тайлера Дердена, но последующая сцена, показывающая бомбардировки высотных зданий, была вырезана. Вместо этого зрителям показывали пустой экран с текстом, говорящим, что власти победили.

"Полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую лечебницу на психологическое лечение. В 2012 году его выписали из больницы", — говорится в тексте.

В Китае действуют одни из самых строгих правил цензуры в мире: власти ежегодно одобряют к выпуску лишь несколько иностранных фильмов, иногда со значительными сокращениями. Но изменения сюжета встречаются редко.

Таким образом, цензура или запрет на иностранные фильмы в Китае — обычное дело, но изменение финала "Бойцовского клуба" вызвало шок и насмешки зрителей. Некоторые охарактеризовала эти сокращения как "антиутопические".

Согласно сообщениям местных социальных сетей, на выходных первоначальный финал был восстановлен. В фильм вернули 12 минут, которые были вырезаны в измененной версии. Однако в новой версии были подвергнуты цензуре некоторые обнаженные сцены.

Однако это решение также вызвало критику. Некоторые пользователи сети сказали, что это показало, что Tencent признала, что первоначальная цензура была "слишком жесткой". Это довольно редкий случай отмены цензуры в Китае.

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