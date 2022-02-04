Потратили в 10 раз больше: Китай обвинили в сокрытии реальных расходов на подготовку Олимпиады

Официальный бюджет Олимпиады-2022 — 3,9 млрд долларов, но на самом деле Китай мог потратить на организацию Игр по меньшей мере 38,5 млрд долларов.

Официальный Пекин заявляет, что стоимость проведения Зимних Олимпийских игр 2022 года является одной из самых низкой за всю историю — 3,9 миллиарда долларов. Но реальная стоимость может составить более 38,5 миллиарда долларов, что в 10 раз превышает объявленную сумму, говорится в расследовании издания Insider.

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По официальной информации, бюджет пекинской Олимпиады – 3,9 млрд долларов, из которых 880 млн долларов покроет МОК. Но у журналистов возникли вопросы относительно того, точно ли Китай сообщил, сколько он потратил на проведение мирового соревнования. Скорее всего, Пекин скрывает реальную стоимость своей сметы, сообщается в материале.

Ведь 3,9 млрд долларов – это очень мало по сравнению со стоимостью других игр. Например, расходы на зимние Игры в Сочи в 2014-м году достигли 60 млрд долларов.

Спортивный экономист Эндрю Цимбалист отмечает, что Китай "не говорит о транспортной инфраструктуре, о спортивной инфраструктуре, о стоимости строительства олимпийских деревень".

Журналисты также обнаружили, что в официальный подсчет Пекина не попали десятки позиций.

Реальная стоимость Олимпиады-2022

Во-первых, в текущем списке расходов Пекина явно отсутствует Национальный конькобежный овал, строительство которого было завершено в 2020 году, и обошлось стране примерно в 186,6 млрд долларов.

Многие капитальные улучшения Китая были сосредоточены в Яньцине и Чжанцзякоу, двух городах-спутниках Игр.

Китай превратил Яньцин, район на северо-западе Пекина, в серию блестящих арен с горнолыжным центром и отдельной олимпийской деревней, в которой могут разместиться более 1400 спортсменов и официальных лиц. По данным на 2019 год, вторая олимпийская деревня в центре Пекина, рассчитанная на 2300 спортсменов, стоит около 3,16 миллиарда долларов.

Страна потратила около 442,9 миллиона долларов на строительство площадок для бобслея, скелетона, санного спорта и горнолыжного спорта в Яньцине. Отдельно два десятка неназванных корпораций пожертвовали дополнительно 514,1 млн долларов на развитие Яньцина, хотя эта сумма была указана как денежные инвестиции в развитие района.

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Китай вложил еще 5,18 миллиарда долларов в строительство 50 проектов, связанных с олимпийскими объектами в Чжанцзякоу, городе с населением около 1,5 миллиона человек, известном как "Ворота в Пекин". Одним из таких проектов является третья в стране олимпийская деревня, в которой дополнительно разместятся 2640 человек.

Для проведения Олимпийских игр также требуется надежная транспортная инфраструктура. Таким образом, Китай потратил на аэропорт Нинъюань в Чжанцзякоу 205,6 млн долларов и вложил 15,02 млрд долларов в строительство новых автомагистралей, чтобы обеспечить связь между областями-спутниками как раз к Олимпийским играм.

По оценкам, еще 773,5 миллиона долларов было потрачено на линию метро Пекина, построенную специально для обслуживания зимних игр.

Страна потратила еще 9,2 миллиарда долларов на беспилотный сверхскоростной пассажирский экспресс, предназначенный для перевозки пассажиров между Чжанцзякоу и Пекином в течение 50 минут, по сравнению с первоначальным временем в пути в 3 часа.

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Жесткие меры, направленные на сдерживание COVID-19, также, похоже, не было учтено в затратах на Игры. Для обеспечения социального дистанцирования и сведения к минимуму контактов на Олимпийских играх будут использоваться роботы для раздачи еды, дезинфекции полов и направления посетителей. Это также создало "пузырь замкнутого цикла", в котором спортсмены, официальные лица, и журналисты могут перемещаться только в пределах определенных мест. Но организация таких широкомасштабных инициатив в области здравоохранения требует большого количества человеческих и финансовых ресурсов.

Похоже, Китай собирается рекламировать заниженную и неточную окончательную стоимость Игр, чтобы похвастаться превосходством над недавними Играми в Токио. Согласно официальному аудиту Японии, окончательные расходы на Олимпийские игры в Токио составили 12,6 млрд долларов, хотя оксфордское исследование олимпийских расходов Японии показывает, что они могут быть намного ближе к 15,84 млрд долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Путин уснул на церемонии открытия Олимпиады во время выхода спортсменов из Украины.