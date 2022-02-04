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Спорт Олимпиада-2022

Путин уснул на церемонии открытия Олимпиады во время выхода спортсменов из Украины (видео)

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Владимир Путин на Олимпиаде-2022
Фото: Скриншот | Владимир Путин на Олимпиаде-2022

Президент России долго наблюдал за украинскими спортсменами, а журналистка NBC говорила о санкциях и более 100 тыс. российских военных на границах с Украиной.

Президент России Владимир Путин уснул при выходе делегации Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Момент поймал оператор во время прямого эфира американского телеканала NBC News.

Путина показали крупным планом во время прохода украинской делегации.

За Путиным сегодня наблюдает весь мир, отметили журналисты NBC

Комментатор Саванна Гатри в этот момент отметила, что за Путиным сегодня "наблюдает весь мир".

Путин наблюдает за украинскими спортсменами
Путин наблюдает за украинскими спортсменами

"Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трех сторон Украины. Власти США угрожают жесткими санкциями, если Россия что-то предпримет", — сказала Гатри.

В какой-то момент президент России все же открыл глаза, а делегация Украины продолжила идти с флагом.

Президент России Владимир Путин демонстрирует единство с Китаем на фоне противостояния Москвы с Западом из-за Украины, написали в репортаже журналисты NBC.

"Олимпиада проходит во время конфронтации РФ и Китая с Западом. На Россию все пристально смотрят, чтобы увидеть, решит ли она воспользоваться началом Олимпийских игр и отвлечением внимания всего мира, чтобы вторгнуться в Украину, как так было в 2008 году в Грузии", – сказано в сообщении.

Путин является самым высокопоставленным гостем на Играх в Пекине после решения США, Великобритании и других стран не присылать официальных лиц в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, в частности из-за ситуации с уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами, пишет Associated Press.

Что еще Путин делал в Китае?

Отметим, что президент России 4 февраля совершил первый визит в Китай после начала пандемии коронавируса. Он успел поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином президента приняли совместное заявление о глобальной безопасности.

Китай и РФ выступили против расширения НАТО и призвали Альянс уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.

Лидер КНР также сообщил о поддержке требовании РФ к Западу по "гарантиям безопасности" в Европе.

Перед визитом в Пекин Путин написал статью об отношениях с Китаем. Он уверен во вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху.

Фокус ранее писал, что зимние Олимпийские игры 2022 года стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. В состав украинской делегации на Олимпиаде 2022, входит 95 человек: 45 спортсменов, 26 тренеров, десять врачей и массажистов, семь человек из технического персонала и семь – из административного.