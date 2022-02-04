Путин уснул на церемонии открытия Олимпиады во время выхода спортсменов из Украины (видео)

Президент России долго наблюдал за украинскими спортсменами, а журналистка NBC говорила о санкциях и более 100 тыс. российских военных на границах с Украиной.

Президент России Владимир Путин уснул при выходе делегации Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Момент поймал оператор во время прямого эфира американского телеканала NBC News.

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Путина показали крупным планом во время прохода украинской делегации.

[ + – ] За Путиным сегодня наблюдает весь мир, отметили журналисты NBC

Комментатор Саванна Гатри в этот момент отметила, что за Путиным сегодня "наблюдает весь мир".

[ + – ] Путин наблюдает за украинскими спортсменами

"Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трех сторон Украины. Власти США угрожают жесткими санкциями, если Россия что-то предпримет", — сказала Гатри.

В какой-то момент президент России все же открыл глаза, а делегация Украины продолжила идти с флагом.

Президент России Владимир Путин демонстрирует единство с Китаем на фоне противостояния Москвы с Западом из-за Украины, написали в репортаже журналисты NBC.

"Олимпиада проходит во время конфронтации РФ и Китая с Западом. На Россию все пристально смотрят, чтобы увидеть, решит ли она воспользоваться началом Олимпийских игр и отвлечением внимания всего мира, чтобы вторгнуться в Украину, как так было в 2008 году в Грузии", – сказано в сообщении.

Путин является самым высокопоставленным гостем на Играх в Пекине после решения США, Великобритании и других стран не присылать официальных лиц в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, в частности из-за ситуации с уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами, пишет Associated Press.

Что еще Путин делал в Китае?

Отметим, что президент России 4 февраля совершил первый визит в Китай после начала пандемии коронавируса. Он успел поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином президента приняли совместное заявление о глобальной безопасности.

Китай и РФ выступили против расширения НАТО и призвали Альянс уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.

Лидер КНР также сообщил о поддержке требовании РФ к Западу по "гарантиям безопасности" в Европе.

Перед визитом в Пекин Путин написал статью об отношениях с Китаем. Он уверен во вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху.

Фокус ранее писал, что зимние Олимпийские игры 2022 года стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. В состав украинской делегации на Олимпиаде 2022, входит 95 человек: 45 спортсменов, 26 тренеров, десять врачей и массажистов, семь человек из технического персонала и семь – из административного.