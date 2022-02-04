На Олимпиаде 2022 запретили секс и вечеринки
Организаторы объясняют такое решение защитой от распространения коронавируса.
На Олимпиаде 2022 года под строгим запретом будут любые физические близкие контакты. Об этом пишет Daily Mail.
Спортсмены, которые будут представлять свои страны на Олимпийских играх в Пекине, должны забыть на период проведения соревнований о сексе, вечеринках и других близких физических активностях. Так постановил Международный олимпийский комитет из-за быстрого распространения коронавируса, в частности, штамма Омикрон.
"Это не закон, однако мы должны соблюдать меры предосторожности и просить делать то же самое и других", — отметил генеральный директор оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто.
Также неизвестно, будут ли присутствовать зрители на стадионах во время проведения соревнований. Однако известно, что если зрителей и пустят поддерживать своих спортсменов, им запретят петь, но разрешат аплодировать.
Отметим, что зимние Олимпийские игры 2022 года стартуют сегодня, 4 февраля, в столице Китая. Продлятся они до 20 февраля.
Ранее Фокус писал о том, что Украина может остаться без медалей на Олимпиаде-2022.