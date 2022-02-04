На Олимпиаде 2022 запретили секс и вечеринки

Организаторы объясняют такое решение защитой от распространения коронавируса.

На Олимпиаде 2022 года под строгим запретом будут любые физические близкие контакты. Об этом пишет Daily Mail.

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Спортсмены, которые будут представлять свои страны на Олимпийских играх в Пекине, должны забыть на период проведения соревнований о сексе, вечеринках и других близких физических активностях. Так постановил Международный олимпийский комитет из-за быстрого распространения коронавируса, в частности, штамма Омикрон.

"Это не закон, однако мы должны соблюдать меры предосторожности и просить делать то же самое и других", — отметил генеральный директор оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто.

[ + – ] Олимпиада 2022 проходит в столице Китая

Также неизвестно, будут ли присутствовать зрители на стадионах во время проведения соревнований. Однако известно, что если зрителей и пустят поддерживать своих спортсменов, им запретят петь, но разрешат аплодировать.

Отметим, что зимние Олимпийские игры 2022 года стартуют сегодня, 4 февраля, в столице Китая. Продлятся они до 20 февраля.

Ранее Фокус писал о том, что Украина может остаться без медалей на Олимпиаде-2022.

Напомним, что ожидает украинскую сборную на Олимпиаде 2022.