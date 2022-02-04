На Олімпіаді 2022 заборонили секс та вечірки

Організатори пояснюють таке рішення захистом від поширення коронавірусу.

На цьогорічній Олімпіаді 2022 під суворою забороною будуть будь-які фізичні близькі контакти. Про це пише Daily Mail.

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Спортсмени, які представлятимуть свої країни на Олімпійських іграх у Пекіні, повинні забути на період проведення змагань про секс, вечірки та будь-які інші близькі фізичні активності. Так постановив Міжнародний олімпійський комітет через швидке поширення коронавірусу, зокрема штаму Омікрон.

"Це не закон, проте ми повинні дотримуватися заходів обережності та просити робити це ж саме й інших", — зазначив генеральний директор оргкомітету Олімпіади Тосіро Муто.

[ + – ] Олімпіада 2022 проходить у столиці Китаю

Також невідомо, чи будуть присутні глядачі на стадіонах під час проведення цьогорічних змагань. Проте відомо, що якщо глядачів і пустять підтримувати своїх спортсменів, їм заборонять співати, але дозволять аплодувати.

Зазначимо, що зимові Олімпійські ігри 2022 стартують сьогодні, 4 лютого, у столиці Китаю. Продовжаться вони до 20 лютого.

Раніше Фокус писав про те, що Україна може залишитися без медалей на Олімпіаді 2022.

Нагадаємо, що чекає на українську збірну на Олімпіаді 2022.