На Олімпіаді 2022 заборонили секс та вечірки
Організатори пояснюють таке рішення захистом від поширення коронавірусу.
На цьогорічній Олімпіаді 2022 під суворою забороною будуть будь-які фізичні близькі контакти. Про це пише Daily Mail.
Спортсмени, які представлятимуть свої країни на Олімпійських іграх у Пекіні, повинні забути на період проведення змагань про секс, вечірки та будь-які інші близькі фізичні активності. Так постановив Міжнародний олімпійський комітет через швидке поширення коронавірусу, зокрема штаму Омікрон.
"Це не закон, проте ми повинні дотримуватися заходів обережності та просити робити це ж саме й інших", — зазначив генеральний директор оргкомітету Олімпіади Тосіро Муто.
Також невідомо, чи будуть присутні глядачі на стадіонах під час проведення цьогорічних змагань. Проте відомо, що якщо глядачів і пустять підтримувати своїх спортсменів, їм заборонять співати, але дозволять аплодувати.
Зазначимо, що зимові Олімпійські ігри 2022 стартують сьогодні, 4 лютого, у столиці Китаю. Продовжаться вони до 20 лютого.
Раніше Фокус писав про те, що Україна може залишитися без медалей на Олімпіаді 2022.