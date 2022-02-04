Путін заснув на церемонії відкриття Олімпіади під час виходу спортсменів із України (відео)

Президент Росії довго спостерігав за українськими спортсменами, а журналістка NBC говорила про санкції та понад 100 тис. російських військових на кордонах з Україною.

Президент Росії Володимир Путін заснув під час виходу делегації України на церемонії відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні. Момент упіймав оператор під час прямого ефіру американського телеканалу NBC News.

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Путіна показали великим планом під час проходу української делегації.

[ + – ] За Путіним сьогодні спостерігає весь світ, зазначили журналісти NBC.

Коментаторка Саванна Гатрі в цей момент наголосила, що за Путіним сьогодні "спостерігає весь світ".

[ + – ] Путін спостерігає за українськими спортсменами

"Росія направила понад 100 тис. військових на кордони з трьох сторін України. Влада США погрожує жорсткими санкціями, якщо Росія щось зробить", — сказала Гатрі.

Якоїсь миті президент Росії все ж таки розплющив очі, а делегація України продовжила йти з прапором.

Президент Росії Володимир Путін демонструє єдність із Китаєм на тлі протистояння Москви із Заходом через Україну, написали в репортажі журналісти NBC.

"Олімпіада проходить під час конфронтації РФ та Китаю із Заходом. На Росію всі уважно дивляться, щоб побачити, чи вирішить вона скористатися початком Олімпійських ігор та відволіканням уваги всього світу, щоб вторгнутися в Україну, як було у 2008 році в Грузії", – сказано в повідомленні.

Путін є найвищим гостем на Іграх у Пекіні після рішення США, Великої Британії та інших країн не надсилати офіційних осіб на знак протесту проти порушень прав людини в Китаї, зокрема через ситуацію з уйгурами та іншими мусульманськими меншинами, пише Associated Press.

Що ще Путін робив у Китаї?

Зазначимо, що президент Росії 4 лютого здійснив перший візит до Китаю після початку пандемії коронавірусу. Він встиг поговорити з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Два президенти ухвалили спільну заяву про глобальну безпеку.

Китай та РФ виступили проти розширення НАТО і закликали Альянс поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн.

Лідер КНР також повідомив про підтримку вимоги РФ до Заходу щодо "гарантій безпеки" в Європі.

Перед візитом до Пекіна Путін написав статтю про відносини з Китаєм. Він упевнений у вступі російсько-китайських відносин у нову епоху.

Фокус раніше писав, що зимові Олімпійські ігри 2022 року стартують 4 лютого та триватимуть до 20 лютого. До складу української делегації на Олімпіаді 2022 входить 95 осіб: 45 спортсменів, 26 тренерів, десять лікарів та масажистів, сім осіб з технічного персоналу та сім – з адміністративного.