Витратили вдесятеро більше: Китай звинуватили у приховуванні реальних витрат на підготовку Олімпіади

Офіційний бюджет Олімпіади-2022 — 3,9 млрд доларів, але насправді Китай міг витратити на організацію Ігор щонайменше 38,5 млрд доларів.

Офіційний Пекін заявляє, що вартість проведення Зимових Олімпійських ігор 2022 року є однією з найнижчих за всю історію – 3,9 мільярди доларів. Але реальна вартість може становити понад 38,5 мільярдів доларів, що в 10 разів перевищує оголошену суму, йдеться в розслідуванні видання Insider.

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За офіційною інформацією, бюджет пекінської Олімпіади – 3,9 млрд доларів, з яких 880 млн доларів покриє МОК. Але у журналістів виникли питання щодо того, чи Китай точно повідомив, скільки він витратив на проведення світового змагання. Швидше за все, Пекін приховує реальну вартість свого кошторису, повідомляється в матеріалі.

Адже 3,9 млрд доларів – це дуже мало порівняно з вартістю інших ігор. Наприклад, витрати на зимові Ігри в Сочі у 2014 році досягли 60 млрд доларів.

Спортивний економіст Ендрю Цимбаліст зазначає, що Китай "не говорить про транспортну інфраструктуру, спортивну інфраструктуру, вартість будівництва олімпійських сіл".

Журналісти також виявили, що до офіційного підрахунку Пекіна не потрапили десятки позицій.

Реальна вартість Олімпіади-2022

По-перше, у поточному списку видатків Пекіна явно відсутній Національний ковзанярський овал, будівництво якого було завершено у 2020 році, і коштувало країні приблизно 186,6 млн доларів.

Багато капітальних покращень Китаю були зосереджені в Яньцині та Чжанцзякоу, двох містах-супутниках Ігор.

Китай перетворив Яньцин, район на північному заході Пекіна, на серію блискучих арен з гірськолижним центром та окремим олімпійським селом, у якому можуть розміститися понад 1400 спортсменів та офіційних осіб. За даними на 2019 рік, друге олімпійське село в центрі Пекіна, розраховане на 2300 спортсменів, коштує близько 3,16 мільярди доларів.

Країна витратила близько 442,9 мільйони доларів на будівництво майданчиків для бобслею, скелетону, санного спорту та гірськолижного спорту в Яньцині. Окремо два десятки неназваних корпорацій пожертвували додатково 514,1 млн доларів на розвиток Яньцина, хоча ця сума була вказана як грошові інвестиції в розвиток району.

[ + – ] Реальні витрати Китаю на Олімпіаду-2022

Китай вклав ще 5,18 мільярдів доларів у будівництво 50 проєктів, пов'язаних з олімпійськими об'єктами в Чжанцзякоу, місті з населенням близько 1,5 мільйона людей, відомому як "Ворота до Пекіна". Одним із таких проєктів є третє в країні олімпійське село, у якому додатково розмістяться 2640 осіб.

Для проведення Олімпійських ігор також потрібна надійна транспортна інфраструктура. Таким чином, Китай витратив на аеропорт Нін'юань у Чжанцзякоу 205,6 млн доларів і вклав 15,02 млрд доларів у будівництво нових автомагістралей, щоб забезпечити зв'язок між областями-супутниками якраз до Олімпійських ігор.

За оцінками, ще 773,5 мільйони доларів витрачено на лінію метро Пекіна, побудовану спеціально для обслуговування зимових ігор.

Країна витратила ще 9,2 мільярдів доларів на безпілотний надшвидкісний пасажирський експрес, призначений для перевезення пасажирів між Чжанцзякоу та Пекіном протягом 50 хвилин порівняно з початковим часом у дорозі в 3 години.

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Жорсткі заходи, спрямовані на заборону COVID-19, також, схоже, не було враховано у витратах на Ігри. Для забезпечення соціального дистанціювання та мінімізації контактів на Олімпійських іграх будуть використовуватися роботи для роздачі їжі, дезінфекції статей та направлення відвідувачів. Це також створило "міхур замкнутого циклу", у якому спортсмени, офіційні особи, і журналісти можуть переміщатися тільки в межах певних місць. Але організація таких широкомасштабних ініціатив у галузі охорони здоров'я потребує великої кількості людських та фінансових ресурсів.

Схоже, Китай має намір рекламувати занижену та неточну остаточну вартість Ігор, щоб похвалитися перевагою над недавніми Іграми в Токіо. Відповідно до офіційного аудиту Японії, остаточні витрати на Олімпійські ігри в Токіо становили 12,6 млрд доларів, хоча оксфордське дослідження олімпійських витрат Японії показує, що вони можуть бути набагато ближчими до 15,84 млрд доларів.

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