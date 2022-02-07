У Китаї повернули початкову кінцівку "Бійцівського клубу" після хвилі критики (відео)

Замість вибухів висотних будівель китайські глядачі отримали коротке повідомлення про те, що Тайлера Дердена насправді заарештовано.

Китайський потоковий сервіс Tencent Video відновив початковий фінал фільму Девіда Фінчера 1999 року "Бійцівський клуб" після того, як поправки, у яких поліція "швидко з'ясувала весь план і заарештувала всіх злочинців", викликали хвилю критики серед глядачів, повідомляє The Guardian.

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Повна зміна фіналу популярного фільму, у якому знімалися такі голлівудські зірки, як Бред Пітт, Едвард Нортон та Хелена Бонем Картер, потрапили до заголовків міжнародних газет минулого місяця.

У цензурі версії картини персонаж Едварда Нортона, оповідача, як і раніше, вбиває своє уявне альтер-его Тайлера Дердена, але наступна сцена, що показує бомбардування висотних будівель, була вирізана. Натомість глядачам показували порожній екран з текстом, який каже, що влада перемогла.

"Поліція швидко розгадала весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибуху бомби. Після суду Тайлера було відправлено до психіатричної лікарні на психологічне лікування. У 2012 році його виписали з лікарні", — йдеться в тексті.

У Китаї діють одні з найсуворіших правил цензури у світі: влада щороку схвалює до випуску лише кілька іноземних фільмів, іноді зі значними скороченнями. Але зміни сюжету трапляються рідко.

Таким чином, цензура чи заборона на іноземні фільми в Китаї — звичайна справа, але зміна фіналу "Бійцівського клубу" викликала шок та глузування глядачів. Деякі охарактеризували ці скорочення як "антиутопічні".

Згідно з повідомленнями місцевих соціальних мереж, вихідний фінал було відновлено. У фільм повернули 12 хвилин, які були вирізані у зміненій версії. Однак, у новій версії були піддані цензурі деякі оголені сцени.

Однак, це рішення також спричинило критику. Деякі користувачі мережі сказали, що це показало, що Tencent визнала, що початкова цензура була "надто жорсткою". Це досить рідкісний випадок скасування цензури в Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай звинуватили у приховуванні реальних витрат на підготовку Олімпіади. Офіційний бюджет Олімпіади-2022 — 3,9 млрд доларів, але насправді Китай міг витратити на організацію Ігор щонайменше 38,5 млрд доларів.