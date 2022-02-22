"Не видел, но слышал". Сенцов рассекретил, откуда в фильме "Носорог" страшные подробности пыток

Во время общения с Фокусом режиссер признался, что этот вопрос ему задавали на фокус-группе, которая первой смотрела фильм.

Олег Сенцов поделился с Фокусом, откуда у него в фильме "Носорог" очень реалистические подробности в сцене пыток и других эпизодов, связанных насилием.

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"Секрет (смеется). Этот вопрос, который мне сразу задали в фокус-группе, которая первой смотрела фильм. Они знали о подобном в 1990-е и спросили: "Кто консультировал режиссера? Есть вещи, которые нельзя знать, если не присутствовал". Отвечаю: я сам лично такого не видел. Но слышал от некоторых людей. От тех возьмешь одни детали, от этих – другие, так сцены насилия и сложились. И в плане изображения правоохранительных органов, тоже мне сказали: "Правдиво". Я много общался в своей жизни с милицией. А их в ленте немало: прокурор, гаишники, отделение милиции".

Полную версию интервью Олега Сенцова Фокусу можно прочитать вот здесь.