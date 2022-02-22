"Не бачив, але чув". Сенцов розсекретив, звідки у фільмі "Носоріг" страшні подробиці тортур

Під час спілкування з Фокусом режисер зізнався, що це питання йому ставили на фокус-групі, яка першою дивилася фільм.

Олег Сенцов поділився з Фокусом, звідки в нього у фільмі "Носоріг" дуже реалістичні подробиці сцени тортур та інших епізодів, пов'язаних із насильством.

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"Секрет (сміється). Це питання, яке мені одразу поставили у фокус-групі, яка першою дивилася фільм. Вони знали про подібне в 1990-х і запитали: "Хто консультував режисера? Є речі, які не можна знати, якщо не був присутній". Відповідаю: я сам особисто такого не бачив. Але чув від деяких людей. Від тих візьмеш одні деталі, від цих – інші, так сцени насильства й склалися. І щодо зображення правоохоронних органів, теж мені сказали: "Правдиво". Я багато спілкувався у своєму житті з міліцією. А їх у стрічці чимало: прокурор, даїшники, відділення міліції".

Повну версію інтерв'ю Олега Сенцова Фокусу можна прочитати ось тут.